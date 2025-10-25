X!

Öises raketirünnakus Kiievile sai vigastada 11 inimest, hukkus kaks

Päästjad laupäeva hommikul Kiievis Venemaa raketirünnakus süttinud laohoonet kustutamas.
Päästjad laupäeva hommikul Kiievis Venemaa raketirünnakus süttinud laohoonet kustutamas. Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
Venemaa korraldas ööl vastu laupäeva Kiievi vastu rünnaku. Kyiv Independenti kohapealsete reporterite sõnul oli Kiievis kuulda plahvatusi vahetult enne kella nelja hommikul. Rünnakus sai vigastada vähemalt 11 inimest, hukkus kaks.

Oluline 25. oktoobril kell 14.10:

Ukraina droonirünnak süütas elektrialajaama Volgogradi oblastis

Venemaa Volgogradi oblastis puhkes tulekahju pärast väidetavat Ukraina droonirünnakut, teatas piirkonna kuberner Andrei Botšarov laupäeval.

Botšarovi sõnul süttis Balashovskaja alajaam Novonikolajevka rajoonis, kui droonirünnaku rusud tabasid rajatist pärast ägedat rünnakut piirkonnale. Kuberner lisas, et päästjad suutsid tulekahju kustutada, kuid kahjustuste ulatus ei ole praegu teada.

Ukraina meediaväljaanne The Kyiv Independent märkis, et Venemaa ametnike väiteid ei ole sõltumatult kinnitatud.

Tegemist on juba teise korraga viimastel päevadel, kui Ukraina droonid on rünnanud sama piirkonna elektritaristut. 16. oktoobri ööl tabas Balashovskaja alajaama sarnane rünnak, mille järel jäi mitu asulat piirkonnas elektrita.

Balashovskaja on 500-kilovoldine elektrialajaam, mis kuulub Venemaa suurima energiavõrguettevõtte Rosseti tütarettevõttele.

Viimastel kuudel on Ukraina tihendanud kaugmaalööke Venemaa nafta-, gaasi- ja energiataristule, mida Moskva kasutab oma täiemahulise sõjategevuse rahastamiseks Ukrainas.

Öine rünnak Kiievile

Kiievi linna sõjaväevalitsuse juht Tõmur Tkatšenko teatas, et mitmes kohas linna vasakul kaldal puhkesid tulekahjud.

Tkatšenko sõnul hukkus rünnakus vähemalt kaks ja sai vigastada üheksa inimest.

Kiievi linnapea Vitali Klitško ütles, et tuletõrjujad on saadetud linna Darnitskõi ja Desnianskõi linnaosadesse.

Desnianskõi ja Darnitskõi piirkondades on teatatud suurtest tulekahjudest mitteeluruumides, samas kui Dniprovski rajoonis kahjustas rünnak aknaid ja sõidukeid ning jättis kraatri elamu õuele, teatasid kohalikud ametnikud.

Dniprovski rajoonis sai kahjustada ka lasteaed.

Hetked enne plahvatusi hoiatas Ukraina õhuvägi pealinna poole suunduvate Venemaa ballistiliste rakettide eest.

Õhurünnakuhoiatused aktiveeriti kõigis riigi piirkondades. Kohe polnud teavet selle kohta, mida tabati või kui suur oli kahju. Kohaliku aja järgi kella 4.15 seisuga pole inimohvritest teatatud.

Rünnak toimus vaid paar päeva pärast Venemaa viimast ulatuslikku rünnakut Ukraina linnadele 22. oktoobri öösel. Raketi- ja droonirünnakus energiainfrastruktuuri vastu kogu Ukrainas hukkus kuus inimest ja vähemalt 44 sai vigastada.

Kiievis hukkus rünnakus kaks inimest ja 11 sai vigastada.

Venemaa on viimastel nädalatel intensiivistanud oma rünnakuid energiainfrastruktuurile enne talve.

Paari päeva eest Kiievis toimunud Venemaa rünnaku tagajärjed. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Valentyn Ogirenko

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 910 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 135 990 (võrdlus eelmise päevaga +910);

- tankid 11 287 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 23 459 (+1);

- suurtükisüsteemid 33 987 (+15);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1526 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1230 (+0);

- lennukid 428 (+0);

- kopterid 346 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 74 185 (+359);

- tiibraketid 3880 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 65 436 (+80);

- eritehnika 3981 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: The Kyiv Independent

