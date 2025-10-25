X!

Öises raketirünnakus Kiievile sai vigastada kaheksa inimest

Paari päeva eest Kiievis toimunud Venemaa rünnaku tagajärjed.
Paari päeva eest Kiievis toimunud Venemaa rünnaku tagajärjed. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Valentyn Ogirenko
Venemaa korraldas ööl vastu laupäeva Kiievi vastu rünnaku. Kyiv Independenti kohapealsete reporterite sõnul oli Kiievis kuulda plahvatusi vahetult enne kella nelja hommikul. Rünnakus sai vigastada vähemalt kaheksa inimest, teatas linnapea.

Oluline 25. oktoobril kell 6.30:

Kiievi linna sõjaväevalitsuse juht Tõmur Tkatšenko teatas, et mitmes kohas linna vasakul kaldal puhkesid tulekahjud.

Kiievi linnapea Vitali Klitško ütles, et tuletõrjujad on saadetud linna Darnitskõi ja Desnianskõi linnaosadesse.

Klitško lisas, et rünnakus sai linnas vigastada vähemalt kaheksa inimest, kellest vähemalt kolm vajavad haiglaravi.

Desnianskõi ja Darnitskõi piirkondades on teatatud suurtest tulekahjudest mitteeluruumides, samas kui Dniprovski rajoonis kahjustas rünnak aknaid ja sõidukeid ning jättis kraatri elamu õuele, teatasid kohalikud ametnikud.

Dniprovski rajoonis sai kahjustada ka lasteaed.

Hetked enne plahvatusi hoiatas Ukraina õhuvägi pealinna poole suunduvate Venemaa ballistiliste rakettide eest.

Õhurünnakuhoiatused aktiveeriti kõigis riigi piirkondades. Kohe polnud teavet selle kohta, mida tabati või kui suur oli kahju. Kohaliku aja järgi kella 4.15 seisuga pole inimohvritest teatatud.

Rünnak toimus vaid paar päeva pärast Venemaa viimast ulatuslikku rünnakut Ukraina linnadele 22. oktoobri öösel. Raketi- ja droonirünnakus energiainfrastruktuuri vastu kogu Ukrainas hukkus kuus inimest ja vähemalt 44 sai vigastada.

Kiievis hukkus rünnakus kaks inimest ja 29 sai vigastada.

Venemaa on viimastel nädalatel intensiivistanud oma rünnakuid energiainfrastruktuurile enne talve.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: The Kyiv Independent



