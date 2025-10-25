Öises raketirünnakus Kiievile sai vigastada kümme inimest, hukkus üks

Oluline 25. oktoobril kell 10.00:

Ukraina droonirünnak süütas elektrialajaama Volgogradi oblastis

Venemaa Volgogradi oblastis puhkes tulekahju pärast väidetavat Ukraina droonirünnakut, teatas piirkonna kuberner Andrei Botšarov laupäeval.

Botšarovi sõnul süttis Balashovskaja alajaam Novonikolajevka rajoonis, kui droonirünnaku rusud tabasid rajatist pärast ägedat rünnakut piirkonnale. Kuberner lisas, et päästjad suutsid tulekahju kustutada, kuid kahjustuste ulatus ei ole praegu teada.

Ukraina meediaväljaanne The Kyiv Independent märkis, et Venemaa ametnike väiteid ei ole sõltumatult kinnitatud.

Tegemist on juba teise korraga viimastel päevadel, kui Ukraina droonid on rünnanud sama piirkonna elektritaristut. 16. oktoobri ööl tabas Balashovskaja alajaama sarnane rünnak, mille järel jäi mitu asulat piirkonnas elektrita.

Balashovskaja on 500-kilovoldine elektrialajaam, mis kuulub Venemaa suurima energiavõrguettevõtte Rosseti tütarettevõttele.

Viimastel kuudel on Ukraina tihendanud kaugmaalööke Venemaa nafta-, gaasi- ja energiataristule, mida Moskva kasutab oma täiemahulise sõjategevuse rahastamiseks Ukrainas.

Öine rünnak Kiievile

Kiievi linna sõjaväevalitsuse juht Tõmur Tkatšenko teatas, et mitmes kohas linna vasakul kaldal puhkesid tulekahjud.

Tkatšenko sõnul hukkus rünnakus vähemalt üks ja sai vigastada kümme inimest.

Kiievi linnapea Vitali Klitško ütles, et tuletõrjujad on saadetud linna Darnitskõi ja Desnianskõi linnaosadesse.

Desnianskõi ja Darnitskõi piirkondades on teatatud suurtest tulekahjudest mitteeluruumides, samas kui Dniprovski rajoonis kahjustas rünnak aknaid ja sõidukeid ning jättis kraatri elamu õuele, teatasid kohalikud ametnikud.

Dniprovski rajoonis sai kahjustada ka lasteaed.

Hetked enne plahvatusi hoiatas Ukraina õhuvägi pealinna poole suunduvate Venemaa ballistiliste rakettide eest.

Õhurünnakuhoiatused aktiveeriti kõigis riigi piirkondades. Kohe polnud teavet selle kohta, mida tabati või kui suur oli kahju. Kohaliku aja järgi kella 4.15 seisuga pole inimohvritest teatatud.

Rünnak toimus vaid paar päeva pärast Venemaa viimast ulatuslikku rünnakut Ukraina linnadele 22. oktoobri öösel. Raketi- ja droonirünnakus energiainfrastruktuuri vastu kogu Ukrainas hukkus kuus inimest ja vähemalt 44 sai vigastada.

Kiievis hukkus rünnakus kaks inimest ja 29 sai vigastada.

Venemaa on viimastel nädalatel intensiivistanud oma rünnakuid energiainfrastruktuurile enne talve.