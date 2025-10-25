X!

Trump suundub Aasiasse läbirääkimistele Xiga ja loodab kohtuda Kimiga

USA president Donald Trump reedel
USA president Donald Trump reedel
USA president Donald Trump lendas reedel Aasiasse, et pidada suure kaaluga kaubanduskõnelusi oma Hiina ametivenna Xi Jinpingiga, lisades, et sooviks reisil kohtuda ka Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga.

Trump kohtub Xiga Lõuna-Koreas oma regionaalse visiidi viimasel päeval, et sõlmida kokkulepe maailma kahe suurima majanduse vahelise kurnava kaubandussõja lõpetamiseks.

Ta külastab ka Malaisiat ja Jaapanit oma esimesel Aasia-reisil pärast jaanuaris Valgesse Majja naasmist, mida on saatnud tariifide kehtestamine ja rahvusvaheliste tehingute sõlmimine.

Trump ütles Air Force One'i pardal ajakirjanikele, et loodab Xiga väga head kohtumist, lisades, et ootab Hiinalt kokkulepet, et vältida täiendavaid 100-protsendilisi tariife, mis peaksid jõustuma 1. novembril.

Washingtonist lahkudes andis Trump hoogu spekulatsioonidele, et võib Korea poolsaarel viibides kohtuda Kim Jong-uniga esimest korda pärast 2019. aastat.

"Jah, ma kohtuksin. Võite selle teate edasi anda, olen pakkumisele avatud," lisas Trump presidendi lennuki pardal. "Meil olid temaga suurepärased suhted."

Kaks liidrit kohtusid viimati Vietnamis Hanois Trumpi esimesel ametiajal. Kim on öelnud, et on samuti avatud USA presidendiga kohtuma, kui Washington loobub oma nõudmisest, et Pyongyang loobuks oma tuumaarsenalist.

Trump ütles reedel, et peab Põhja-Koread "omamoodi tuumariigiks".

Trump andis sellise hinnangu vastuseks küsimusele, mida ta arvab Pyongyangi nõudmisest. "Kui räägitakse nende tunnustamisest tuumariigina, siis ma lihtsalt ütlen, et neil on palju tuumarelvi," lausus Trump.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: BNS

