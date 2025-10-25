Rootsi kavatseb saata 2026. aastal Lätti õhutõrjesoomukitega pataljoni

Rootsi relvajõudude plaanide kohaselt saabub järgmisel aastal Lätti Rootsi maaväe pataljon, mida on tugevdatud mitme õhutõrjekahuriga lahingumasinaga, teatas Läti kaitseministeerium LETA-le.

Rootsi relvajõud jätkavad aktiivset ettevalmistust eelseisvaks rotatsiooniks Lätis, läbides praegu väljaõpet ja ühisõppusi Revingehedi polügoonil.

Pataljoni tugevdatakse uue võimekusega – õhutõrjekahuriga lahingumasinatega varustatud õhutõrjeüksustega.

Õhutõrjeüksuste eesmärk on parandada pataljoni võimet taktikalisel tasandil õigeaegselt avastada ja neutraliseerida õhusihtmärke, sealhulgas droone ja helikoptereid.

See on oluline samm Rootsi ja NATO kollektiivse kaitsevõime tugevdamisel Balti piirkonnas, teatas kaitseministeerium.

Oktoobris viisid õhutõrjesoomukite meeskonnad Revingehedi polügoonil läbi intensiivse lahinguõppe koostöös Rootsi helikopteriüksusega Helicopter 15. Õppustel osales ka tsiviilkopter, mis tagas realistliku ja mitmekesise õppekeskkonna.

Õhutõrjekahuriga lahingumasin sarnaneb paljuski jalaväe lahingumasinaga Stridsfordon 90, kuid on varustatud seire- ja luureradariga ning suurema kahuri tõstenurgaga, mis võimaldab tõhusalt tabada madalalt lendavaid õhusihtmärke.

Kaitseministeeriumi sõnul tugevdab Rootsi pataljoni paigutamine Lätti NATO kollektiivset julgeolekut ja pakub täiendavat kaitsevõimet alliansi strateegiliselt olulisel idatiival.

Lätti paigutatud liitlasvägede brigaad koondab sõdureid Kanadast, Albaaniast, Tšehhist, Taanist, Islandilt, Itaaliast, Põhja-Makedooniast, Montenegrost, Poolast, Slovakkiast, Sloveeniast, Hispaaniast ja Rootsist.

Rootsi üksused paigutati Lätti esmakordselt käesoleva aasta jaanuaris.