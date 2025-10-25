Connollyst saab Iirimaa president, vastaskandidaat tunnistas kaotust

X!

Catherine Connolly.
Catherine Connolly. Autor/allikas: SCANPIX/PA WIRE
Sõltumatu vasakpoolne poliitik Catherine Connolly on laupäevase seisuga saamas Iirimaa uueks presidendiks, kuna tema ainus rivaal valimistel tunnistas kaotust, teatas Iiri rahvusringhääling RTE.

Tsentristliku partei Fine Gael liige Heather Humphreys õnnitles Connollyt "Iirimaa järgmiseks presidendiks" saamise puhul, kuna esialgne häältelugemine näitas, et Connolly on teel ülekaaluka võidu poole.

Connolly ilmset võitu varjutasid aga rekordarv rikutud hääletussedeleid ja madal valimisaktiivsus, kuna valijad andsid märku oma pettumusest parempoolsete valikute puudumise ning sisserände ja kuritegevusega seotud probleemide üle.

Nii USA kui ka Euroopa Liidu suhtes kriitilise juristi valimine piiratud poliitilise võimuga ametikohale võib sellegipoolest tuua kaasa suurenenud pingete ajastu Iirimaa suuresti tseremoniaalse presidendiinstitutsiooni ja valitsuse vahel.

Asepeaminister ja Fine Gaeli juht Simon Harris kiirustas Connollyle soovima "igakülgset edu", lisades: "Temast saab kogu selle riigi president".

"Tema edu on Iirimaa edu," postitas ta X-is.

Ametlikke tulemusi oodati laupäeva hilisõhtuks. Ajalehe The Irish Times andmetel teatasid paljud valimisjaoskonnad alla 40-protsendisest osalusest ning võimalik, et enam kui iga kaheksas valija rikkus oma hääletussedeli.

Konservatiivsed arvamusliidrid olid kutsunud valijaid üles oma hääletussedeleid rikkuma, et protestida vaid kahe kandidaadiga valimiste ja muude probleemide vastu.

Sarnaselt naaberriigi Suurbritanniaga on Iirimaal toimunud üha lõhestavam arutelu varjupaigataotlejate sissevoolu üle, mis on vallandanud kohati vägivaldseid proteste, sealhulgas nende majutusasutuste ees.

Enam kui 3,6 miljonit inimest omas hääleõigust, et valida järglane 84-aastasele Michael Higginsile, kes on olnud sellel ametikohal alates 2011. aastast.

Ka hulk kuulsusi kaalus kandideerimist – sealhulgas vabavõitlustäht Conor McGregor, laulja Bob Geldof ja tantsija Michael Flatley –, kuid nende kampaaniad ei saanud teoks.

Konservatiivne katoliiklasest kandidaat, kes küsitluste järgi paistis koguvat kahekohalise toetusprotsendi, jäi napilt valimisnimekirjast välja, kuna ei saanud piisavalt parlamendi toetust.

See tekitas pahameelt kandidaatide ülesseadmise reeglite üle ja tõi kaasa varajased üleskutsed "rikkuda oma sedel".

Connolly ja Humphreys jäid ainsateks tegelikeks valikuteks pärast seda, kui teine kandidaat, kes esindas tsentristlikku Fianna Fáili – Iirimaa valitsuskoalitsioonis Fine Gaeliga suuremat parteid – võistlusest loobus.

Ta jäi hääletussedelitele, kuna teatas oma kandidatuurist loobumisest alles selle kuu alguses.

Hiljutine küsitlus näitas, et 49 protsenti valijatest ei tundnud, et pakutud kaks kandidaati neid esindaksid.

68-aastane Connolly, kes on parlamendiliige alates 2016. aastast ja keda toetavad vasakpoolsed erakonnad, sealhulgas Sinn Fein, oli viimastel nädalatel arvamusküsitlustes oma toetust jõudsalt kasvatanud.

Mõned ennustavad, et tema kindlad vasakpoolsed vaated välispoliitika, sotsiaalse õigluse ja eluasemepoliitika küsimustes võivad valitsusega pingeid tekitada.

Ta on väljendanud muret Euroopa kasvanud sõjaliste kulutuste pärast, mis järgnesid Venemaa täiemahulisele sissetungile Ukrainasse 2022. aastal.

Poliitikaanalüütik Pat Leahy nimetas tulemust poliitiliseks "maavärinaks" ja "katastroofiliseks päevaks" kahe Iirimaad praegu valitseva erakonna jaoks.

"See, kuidas ta laveerib suhetes valitsusega, mis tema selgel veendumusel ajab vale poliitikat, toob Iiri poliitikasse uut ebakindlust ja võimalik, et ka konflikti," kirjutas ta ajalehes The Irish Times.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS

