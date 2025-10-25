Viljandis taastati Trepimägi

Viljandi linnapea Johan-Kristjan Konovalov ütleb, et kuigi esialgu oli kahtlejaid, kas trepistik ikka õnnestub taastada annetajate abiga, läks trepiastmete müük paremini kui loodeti.

"Aga tõesti. Kui me saime need 500-eurosed astmed müüdud nädala ajaga, siis oli selge, et viljandlastele on see oluline ja me oleme nii-öelda märklauda kümnesse tabanud," ütles Konovalov.

Kokku oli annetajaid üle 200. 500-eurose trepiastme ostjaid oli 140, lisaks panustasid 14 suurtoetajat igaüks 5000 euroga. Nagu ka aktsiaselts Cleveron, kelle töötajaid seob tugev side Viljandiga.

"Minu jaoks kindlasti on ta väga tähtis sellepärast, et ma olen siit järveäärsest kandist. Minu joaks on ta monumentaalne Viljandi ehitis, ma olen siin kõvasti sporti teinud ja ta on Viljandi üks tunnus," ütles Trepimäe taastamise suurtoetaja Karl Henry Thomson.

Lii Susi sõnul meenuvad talle Trepimäega seoses kehalise kasvatuse tunnid. "Ja ikka järve äärde minek ja folk ja hansapäevad. Ja ikka iga suvi peab käima korra Trepimäel, isegi kui asja ei ole siia," ütles ta.

Trepimäe taastamist toetas ka Le Hussari pere, ostes trepiastme kahele lapsele. Samuti aitas Hussar kaasa, et nimelise trepiastme saaks legendaarne Viljandi jooksumees Benno Viirandi.

"Benno Viiradi jõudis 61 korda käia ümber järve, käia ja joosta, vastavalt oma vanusele ja tervislikule seisundile. Ja 61. aste ongi nüüd Benno Viirandi nimeline," ütles Hussar.