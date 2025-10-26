X!

Kamala Harris ei välista kandideerimist 2028. aasta presidendivalimistel

Välismaa
Kamala Harris.
Kamala Harris. Autor/allikas: SCANPIX/Reuters
Välismaa

USA endine asepresident Kamala Harris ei välista veel üht kandideerimist riigipeaks.

Intervjuus Briti ringhäälingule BBC ütles Harris, et ta loodab lähiaastatel naise tõusmist Ühendriikide presidendiks ning see võib olla ka tema.

"Ma pole veel lõpetanud," ütles ta.

Demokraadist endine asepresident ütles, et ta ei ole veel otsustanud, kas korraldada 2028. aastal valimiskampaania.

"Olen elanud kogu oma karjääri teenides ja see on mul luudes. Ja teenimiseks on palju viise," ütles ta. "Ma pole kunagi küsitlusi kuulanud."

Harris on andnud pärast oma raamatu "107 päeva" avaldamist septembris rea intervjuusid. Raamatus meenutab ta tolleaegse presidendi Joe Bideni asendamist demokraatide presidendikandidaadina 2024. aasta valimistel pärast seda, kui viimane loobus.

Harris kaotas valimistel kindlalt vabariiklasele Donald Trumpile.

Eelmisel nädalal uudisteagentuurile AP antud intervjuus andis 61-aastane Harris samuti selgelt mõista, et 2028. aastal kandideerimine on endiselt laual.

Ta ütles, et näeb end partei liidrina, seal hulgas Trumpi vastu võitlemisel ja 2026. aasta kongressi vahevalimisteks valmistumisel.

Vastates 17. oktoobril AP-le antud intervjuus küsimusele, kas tal on plaane 2028. aasta valimisteks, ütles Harris: "Ma pole veel otsustanud. Tõesti. Ma pole veel otsustanud. Ma võin (seda teha) või mitte. Ma ei ole otsustanud."

Küsimusele, kas ta ikka veel soovib riigipea tööd teha, vastas Harris minevikuvormis, öeldes: "See on töö, mida ma tahtsin teha."

Kuid ta lisas, et ainus viis seda teha, on kandideerida ja võita.

Demokraatide poliitiline võitlus 2028. aasta presidendivalimiste nimel näib algavat isegi varem kui tavaliselt.

Mitmed võimalikud kandidaadid, teiste seas California kuberner Gavin Newsom, Kentucky kuberner Andy Beshear ja esindajatekoja liige Californiast Ro Khanna, on juba astunud samme, et tundma õppida valijaid võtmeosariikides.

Partei eelvalimistele võib lõpuks jõuda üle 30 kõrge demokraadi.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AP-BNS

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:15

Sinner pidas tervisemurede kiuste vastu ja võitis taas Viini turniiri

19:50

Militaarobjektidest tuleb rääkida riiki ohustamata

19:49

Paide vastuolulisest otsusest: jõhkram rööv kui Louvre'is

19:46

Kamala Harris ei välista kandideerimist 2028. aasta presidendivalimistel

19:31

Mbappe ja Bellingham tõid Realile hooaja esimeses El Clasicos võidu

19:29

Ühtegi: kogu rinne Ukrainas on õhuke, sest seda ei suudeta vägedega katta

19:27

Kaitserajatiste liigne salastamine võib kasvatada vaenlase huvi Uuendatud

18:58

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:56

Malõgina kaotas Briti tulevikutähele ka Walesis

18:45

Päevakaja (26.10.2025 18:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

25.10

Kristjan Port: kaubamaja peaks hakkama lasteosakonda koomale tõmbama

17:04

Vene õhurünnakus Kiievile hukkus kolm ja sai viga 31 inimest Uuendatud

12:27

Prantsuse politsei tabas Louvre'i juveelivarguses kahtlustatavad

25.10

Minu Isa Oli Ausus Ise: esimesel kontserdil kukkus kuulaja naerust toolilt maha

19:27

Kaitserajatiste liigne salastamine võib kasvatada vaenlase huvi Uuendatud

25.10

RMK rajas Saatse saapa ümbersõiduks ka metsatee

13:38

Venemaa teatas tuumakütusel lendava tiibraketi Burevestnik edukast katsetusest

25.10

Michal: ETS-2 edasi lükkamisele tuleb survet hoida

25.10

Poliitikaeksperdid: Isamaa testib valijate reaktsiooni

25.10

Viljandis taastati Trepimägi

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

20:15

Sinner pidas tervisemurede kiuste vastu ja võitis taas Viini turniiri

19:49

Paide vastuolulisest otsusest: jõhkram rööv kui Louvre'is

19:31

Mbappe ja Bellingham tõid Realile hooaja esimeses El Clasicos võidu

18:56

Malõgina kaotas Briti tulevikutähele ka Walesis

loe: kultuur

16:10

Arvustus. Aleksijevitši "Punainimese lõpp" toimib peegeldava lakmuspaberina

13:15

Arvustus. Kõige ilusam keskmine sõrm patriarhaadi pihta

09:18

Olümpiamängude kujundatud linn

09:15

Bert Prikenfeld: tehnoloogia areneb ülesmäge, aga inimkonna vaim läheb teises suunas

loe: eeter

16:44

Ines: pärast emaks saamist on lavale minemine kõige lihtsam asi

14:57

Kaisa Kuslapuu: kes teab, kuidas laulud laulukirjutajateni jõuavad

14:10

Aleksandr Popov: üks korralik nutt õigel ajal säästab aastaid halbu valikuid

11:29

Soovahetuse arstliku ekspertkomisjoni juht: kõige olulisem on perekondlik usaldus

Raadiouudised

18:15

Eestile suurima mõjuga julgeolekuriskid on küberrünnakud ja desinformatsioon

17:05

Saatse kandi kohalikud muretsevad eraldatuse pärast

10:10

Lähipäevadel sajab lörtsi, ilm läheb jahedamaks

25.10

Heitekauplemissüsteemi ETS2 edasilükkamiseks tekkis võimalus

25.10

Viljandis avati linnarahva toel korda saanud Trepimägi

25.10

Lätis ei vaibu kired Istanbuli konventsioonist lahkumise ümber

25.10

Päevakaja (25.10.2025 18:00:00)

24.10

Keskerakond saatis Isamaale omapoolsed küsimused

24.10

Kohilas sai nurgakivi BLRT valukoda

24.10

Päevakaja (24.10.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo