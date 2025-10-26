Kamala Harris ei välista kandideerimist 2028. aasta presidendivalimistel

Intervjuus Briti ringhäälingule BBC ütles Harris, et ta loodab lähiaastatel naise tõusmist Ühendriikide presidendiks ning see võib olla ka tema.

"Ma pole veel lõpetanud," ütles ta.

Demokraadist endine asepresident ütles, et ta ei ole veel otsustanud, kas korraldada 2028. aastal valimiskampaania.

"Olen elanud kogu oma karjääri teenides ja see on mul luudes. Ja teenimiseks on palju viise," ütles ta. "Ma pole kunagi küsitlusi kuulanud."

Harris on andnud pärast oma raamatu "107 päeva" avaldamist septembris rea intervjuusid. Raamatus meenutab ta tolleaegse presidendi Joe Bideni asendamist demokraatide presidendikandidaadina 2024. aasta valimistel pärast seda, kui viimane loobus.

Harris kaotas valimistel kindlalt vabariiklasele Donald Trumpile.

Eelmisel nädalal uudisteagentuurile AP antud intervjuus andis 61-aastane Harris samuti selgelt mõista, et 2028. aastal kandideerimine on endiselt laual.

Ta ütles, et näeb end partei liidrina, seal hulgas Trumpi vastu võitlemisel ja 2026. aasta kongressi vahevalimisteks valmistumisel.

Vastates 17. oktoobril AP-le antud intervjuus küsimusele, kas tal on plaane 2028. aasta valimisteks, ütles Harris: "Ma pole veel otsustanud. Tõesti. Ma pole veel otsustanud. Ma võin (seda teha) või mitte. Ma ei ole otsustanud."

Küsimusele, kas ta ikka veel soovib riigipea tööd teha, vastas Harris minevikuvormis, öeldes: "See on töö, mida ma tahtsin teha."

Kuid ta lisas, et ainus viis seda teha, on kandideerida ja võita.

Demokraatide poliitiline võitlus 2028. aasta presidendivalimiste nimel näib algavat isegi varem kui tavaliselt.

Mitmed võimalikud kandidaadid, teiste seas California kuberner Gavin Newsom, Kentucky kuberner Andy Beshear ja esindajatekoja liige Californiast Ro Khanna, on juba astunud samme, et tundma õppida valijaid võtmeosariikides.

Partei eelvalimistele võib lõpuks jõuda üle 30 kõrge demokraadi.