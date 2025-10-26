X!

Algav nädal tuleb pilvise taeva ja vihmaga

ilm
Vihmane ilm.
Vihmane ilm. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
ilm

Esmaspäeval saabub lõuna poolt madalrõhuala ja kannab vihmapilvi üle maa lõunast põhja suunas. Õhtu poole võib vihma sekka tulla ka lörtsi. Tuul on mõõdukas ja puhub lõunakaarest, õhutemperatuur on pilvisema taeva all nii öösel kui ka päeval plusspoolel.

Eelolev öö on Eestis pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma. Kohati on udu. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 3 kuni 8 kraadi.

Hommik on on pilves, üksikute selgimistega. Mitmel pool sajab vihma. Mõnel pool on udu.  Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 3 kuni 8 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, pärastlõunal muutub sadu intensiivsemaks. Puhub kagu- ja lõunatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 5 kuni 9 kraadi.

Teisipäev ja kolmapäev tulevad sageli sajupilvede seltsis ja pimedal ajal tekib mitmel pool udu, võimalik, et vihma sekka tuleb mõnes kohas lörtsi. Sageli pilves taevas ei lase öisel ajal õhutemperatuuril 0 kraadist oluliselt madalamale jahtuda, mere ääres on sooja 5 kuni 9 kraadi. Päevane temperatuur on peamiselt 5 ja 10 kraadi vahel.

Neljapäeval ja reedel sajuhood jätkuvad, võimalik, et läheb tuulisemaks. Öine õhutemperatuur on 0 kraadist sisemaal 9 kraadini rannikul, päeval on sooja  5 kuni 9, kraadi ja seal, kus päike enam pilve vahelt piilub, tõuseb termomeetri näit ka 10 kraadist veidi kõrgemale.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: Ele Pedassaar

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:46

Viipekeelsed uudised

21:45

Levadia lõi juba esimese 20 minutiga Pärnule kolm väravat

21:35

Eestlaste Pärdi-kontserdid Carnegie Hallis läksid täismajale

21:31

Algav nädal tuleb pilvise taeva ja vihmaga

21:31

ERR New Yorgis: Pärdi looming võeti vastu soojuse ja vaimustusega

21:21

Kohalikel valimistel toimus senisest enam kampaaniat sotsiaalmeedias

21:19

Tartu alistas Balti liiga liidri, Pärnu võitis Selverit

21:16

"AK. Nädal" uuris, mis oli valijate eelistuse taga

20:15

Sinner pidas tervisemurede kiuste vastu ja võitis taas Viini turniiri

19:50

Militaarobjektidest tuleb rääkida riiki ohustamata

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

25.10

Kristjan Port: kaubamaja peaks hakkama lasteosakonda koomale tõmbama

17:04

Vene õhurünnakus Kiievile hukkus kolm ja sai viga 31 inimest Uuendatud

12:27

Prantsuse politsei tabas Louvre'i juveelivarguses kahtlustatavad

19:27

Kaitserajatiste liigne salastamine võib kasvatada vaenlase huvi Uuendatud

13:38

Venemaa teatas tuumakütusel lendava tiibraketi Burevestnik edukast katsetusest

25.10

Minu Isa Oli Ausus Ise: esimesel kontserdil kukkus kuulaja naerust toolilt maha

25.10

RMK rajas Saatse saapa ümbersõiduks ka metsatee

25.10

Michal: ETS-2 edasi lükkamisele tuleb survet hoida

25.10

Viljandis taastati Trepimägi

07:42

Leedu sulges õhupallide tõttu taas Vilniuse lennujaama

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

21:45

Levadia lõi juba esimese 20 minutiga Pärnule kolm väravat

21:19

Tartu alistas Balti liiga liidri, Pärnu võitis Selverit

20:15

Sinner pidas tervisemurede kiuste vastu ja võitis taas Viini turniiri

19:49

Paide vastuolulisest otsusest: jõhkram rööv kui Louvre'is

loe: kultuur

16:10

Arvustus. Aleksijevitši "Punainimese lõpp" toimib peegeldava lakmuspaberina

13:15

Arvustus. Kõige ilusam keskmine sõrm patriarhaadi pihta

09:18

Olümpiamängude kujundatud linn

09:15

Bert Prikenfeld: tehnoloogia areneb ülesmäge, aga inimkonna vaim läheb teises suunas

loe: eeter

16:44

Ines: pärast emaks saamist on lavale minemine kõige lihtsam asi

14:57

Kaisa Kuslapuu: kes teab, kuidas laulud laulukirjutajateni jõuavad

14:10

Aleksandr Popov: üks korralik nutt õigel ajal säästab aastaid halbu valikuid

11:29

Soovahetuse arstliku ekspertkomisjoni juht: kõige olulisem on perekondlik usaldus

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (26.10.2025 18:00:00)

18:15

Eestile suurima mõjuga julgeolekuriskid on küberrünnakud ja desinformatsioon

17:05

Saatse kandi kohalikud muretsevad eraldatuse pärast

10:10

Lähipäevadel sajab lörtsi, ilm läheb jahedamaks

25.10

Heitekauplemissüsteemi ETS2 edasilükkamiseks tekkis võimalus

25.10

Lätis ei vaibu kired Istanbuli konventsioonist lahkumise ümber

25.10

Viljandis avati linnarahva toel korda saanud Trepimägi

25.10

Päevakaja (25.10.2025 18:00:00)

24.10

Keskerakond saatis Isamaale omapoolsed küsimused

24.10

Kohilas sai nurgakivi BLRT valukoda

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo