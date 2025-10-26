Algav nädal tuleb pilvise taeva ja vihmaga

Esmaspäeval saabub lõuna poolt madalrõhuala ja kannab vihmapilvi üle maa lõunast põhja suunas. Õhtu poole võib vihma sekka tulla ka lörtsi. Tuul on mõõdukas ja puhub lõunakaarest, õhutemperatuur on pilvisema taeva all nii öösel kui ka päeval plusspoolel.

Eelolev öö on Eestis pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma. Kohati on udu. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 3 kuni 8 kraadi.

Hommik on on pilves, üksikute selgimistega. Mitmel pool sajab vihma. Mõnel pool on udu. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 3 kuni 8 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, pärastlõunal muutub sadu intensiivsemaks. Puhub kagu- ja lõunatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 5 kuni 9 kraadi.

Teisipäev ja kolmapäev tulevad sageli sajupilvede seltsis ja pimedal ajal tekib mitmel pool udu, võimalik, et vihma sekka tuleb mõnes kohas lörtsi. Sageli pilves taevas ei lase öisel ajal õhutemperatuuril 0 kraadist oluliselt madalamale jahtuda, mere ääres on sooja 5 kuni 9 kraadi. Päevane temperatuur on peamiselt 5 ja 10 kraadi vahel.

Neljapäeval ja reedel sajuhood jätkuvad, võimalik, et läheb tuulisemaks. Öine õhutemperatuur on 0 kraadist sisemaal 9 kraadini rannikul, päeval on sooja 5 kuni 9, kraadi ja seal, kus päike enam pilve vahelt piilub, tõuseb termomeetri näit ka 10 kraadist veidi kõrgemale.