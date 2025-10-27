Väljaanne Ukrainska Pravda vahendas, et Moskva piirkonda tabas droonirünnak ja sotsiaalmeedias teatati mitmetest plahvatustest.

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendas, et Moskva piirkonda tabas droonirünnak ja sotsiaalmeedias teatati mitmetest plahvatustest.

Sotsiaalmeediakanali Astra andmetel teatasid kohalikud elanikud plahvatustest Moskva oblasti eri piirkondades. Ka Venemaa pealinnas teatati plahvatustest.

Pühapäeva õhtul teatas Moskva linnapea Sergei Sobjanin, et Vene õhutõrje lasi alla Moskvasse teel olnud droonid.

Russian anti-drone technical scrambled to guard the Kremlin after Ukrainian drones were spotted near Moscow tonight. pic.twitter.com/NXccrXmMu6 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 26, 2025

Ukraina sõdurid puhastasid Dnipropetrovski oblasti Oleksandrohradi sektoris Vene sissetungijatest Jehorivka küla ja heiskasid seal Ukraina riigilipu, vahendas esmaspäeval Ukrinform.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et kaugmaarakettide Flamingo tootmisega on olnud mõningaid probleeme, kuid kinnitas telefoniusutluses TSN TV saatejuhi Alla Mazuriga, et riiklik tellimus valmib selle aasta lõpuks täielikult.

"Flamingo tootmisega oli tehnoloogiline probleem. Partnerite rahastamises on viivitus, mida lahendatakse," ütles Zelenski.

Samas lisas Ukraina president, et riiklik tellimus valmib detsembri lõpuks.

Portaal Unian teatas juba varem, et Tšehhis kogus algatus "Kingitus Putinile" vähem kui 48 tunniga Flamingo-raketi tootmiseks vajaliku rahalise toetuse.

Algatuse korraldaja Martin Ondráček on juba teatanud, et alustab tootjaga uut läbirääkimiste vooru edasise koostöö osas.