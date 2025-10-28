Eesti Panga nõukogu asub valima keskpangale presidendikandidaati

21. oktoobril toimunud istungil viis nõukogu presidendikandidaatidega läbi intervjuud ning teeb nende hulgast valiku teisipäevasel istungil.

Keskpanga juhiks kandideerivad Andrus Alber, Margus Rink, Ülo Kaasik ja Kilvar Kessler.

Eesti Panga presidendikandidaadi valimisel keskpanga nõukogus on hääletamine salajane ning igal nõukogu liikmel on üks hääl.

Eesti Panga nõukogus on praegu 11 liiget. Nõukogu liikmete arvu suurus sõltub sellest, palju on fraktsioone riigikogus, sest igal fraktsioonil on oma esindaja keskpanga nõukogus.

Eesti Panga nõukogusse kuuluvad riigikogu liikmed Aivar Kokk, Lauri Laats, Rene Kokk, Ester Karuse, Tarmo Tamm ja Mart Võrklaev ning valdkonna asjatundjad Ivi Proos, Krista Jaakson, Karin Jõeveer ja Toomas Tamsar. Eesti Panga nõukogu esimees on Urmas Varblane.

Valituks saab presidendikandidaat, kelle poolt on vähemalt kuus nõukogu liiget.

Hääletamine võib toimuda mitmes hääletusvoorus. Kui esimeses voorus võitja ei selgu, toimub teine hääletusvoor kolme esimeses voorus enim hääli saanud isiku vahel. Kui ka siis võitja ei selgu, lähevad kolmandasse hääletusvooru kaks teises voorus enim hääli saanud isikut.

Kui ka kolmandas hääletusvoorus ei saa ükski isik valituks osutamiseks vajalikku kuut poolhäält, toimub neljas hääletusvoor, kus hääletatakse kolmandas hääletusvoorus enim hääli saanud isiku poolt või vastu.

Kui ka siis ei saa viimasesse vooru pääsenud isik nõutavat häälteenamust (ehk 11-liikmelise nõukogu puhul kuut poolthäält), otsustab nõukogu, millal alustada uut valikuprotseduuri.

Varasemalt on presidendikandidaat leitud alles peale mitut häletusvooru: 2011. aastal selgus Eesti Panga presidendikandidaat kolmandas hääletusvoorus ja 2019. aastal neljandas hääletusvoorus.

Peale presidendikandidaadiks valimist läbib kandidaat kaitsepolitsei julgeolekukontrolli. Selle järel võib nõukogu teha riigi presidendile ettepaneku nimetada kandidaat järgmiseks Eesti Panga presidendiks.

Pika finantskarjääriga kandidaadid

Andrus Alber on olnud tegev finantssektoris üle kolmekümne aasta, töötades nii Eestis kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides. Ta on olnud Nasdaq Tallinna börsi juhatuse esimees, Finora Groupi kaasasutaja ja tegevjuht ning tegutsenud Rahvusvahelises Valuutafondis ja Eesti Pangas. Alber on kuulunud Eesti eelarvenõukogusse ja mitmete organisatsioonide nõukogudesse.

Ülo Kaasik töötab alates 2011. aastast Eesti Panga asepresidendina ning tema vastutusalas on teiste teemade seas majandusanalüüs ning rahapoliitika ettevalmistus ja operatsioonid. Samuti on ta Eesti eelarvenõukogu liige. Varasemalt on ta juhtinud Eesti Panga rahapoliitika osakonda ning töötanud peaministri majandusnõunikuna.

Kilvar Kessler on alates 2014. aastast finantsinspektsiooni juhatuse esimees ja Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu liige. Ta on osalenud mitmete Euroopa ja Põhja-Baltimaade finantsfoorumite töös ning tegutsenud varasemalt advokaadina ja finantsjärelevalve erinevatel ametikohtadel. Kessler õpetab Tartu Ülikoolis finantsturge ja -järelevalvet.

Margus Rink juhtis aastatel 2016-2025 Coop Panka. Enne seda on ta töötanud Magnum AS-i juhatuse esimehena ja Eesti Energia juhatuse liikmena. Tema varasem töökogemus hõlmab ka mitmeid juhtivaid ametikohti Hansapangas. Rink on Eesti kaubandus-tööstuskoja juhatuse liige ja Taltechi majandusteaduskonna nõukogu liige.

Eesti Panga praeguse presidendi Madis Mülleri ametiaeg lõppeb 2026. aasta 6. juunil.

Mülleri aastapalk 2023. aastal oli 143 590 eurot. Eesti Panga asepresidendi Ülo Kaasiku aastapalk oli 122 035 eurot, teise Eesti Panga asepresidendi Veiko Tali aastapalk oli 124 122 eurot.

Taasiseseisvunud Eestis oli esimene keskpanga president Rein Otsason (28. detsember 1989 – 23. september 1991), seejärel oli selles ametis Siim Kallas (23. september 1991 – 27. aprill 1995), järgnes Vahur Kraft (27. aprill 1995 – 7. juuni 2005), peale keda järgnes Andres Lipstoki ametiaeg (7. juuni 2005 – 7. juuni 2012). Ardo Hanssoni alustas tööd pangajuhina 2012. aasta 7. juunil ja Müller 2019. aastal.