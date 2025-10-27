FOTOD: Paides sündis uus võimuliit

X!

Paides sündis uus võimuliit
Eesti

Esmaspäeva õhtul sündis Paides uus võimuliit, kui koalitsioonilepingu allkirjastasid erakond Isamaa, EKRE ja Keskerakond.

Paides allkirjastasid esmaspäeval koalitsioonileppe valimised ülekaalukalt võitnud Isamaa ning EKRE ja Keskerakond.

23 liikmega volikogus on neil 14 kohta.

Linnapeana jätkab Kaido Ivask Isamaast, volikogu esimeheks saab Priit Põder EKRE-st.

Paides enim hääli saanud Alo Aasma kuulus küll senisesse võimuliitu, kuid teda uude koalitsiooni ei kutsutud.

Üldsõnalisse koalitsioonileppesse sai kirja ka paar konkreetset lubadust. Nii ehitatakse Paidesse uus huvikool, muusikakool saab kontserdisaali, samuti renoveeritakse Roosna-Alliku mõis, et jätkata seal põhikooli tegevust.

Toimetaja: Valner Väino

