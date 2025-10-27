Lähipäevad tulevad vihmased

Öö vastu teisipäeva on vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab vihma, sekka võib tulla lörtsi. Kohati on udu. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni 4 kraadi, rannikul on sooja kuni 7 kraadi.

Teisipäeva hommik on pilves, üksikute selgimistega ja mitmel pool sajuhoogudega. Mõnel pool on udu. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 2 kraadist sisemaal 8 kraadini rannikul.

Päev on valdavalt pilves. Mitmel pool sajab vihma, sekka võib tulla lörtsi. Kohati on udu. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 5 kuni 9 kraadi.

Kolmapäeval sajab mitmel pool vihma. Öösel ja hommikul on paiguti udu. Öösel on sooja 1 kuni 6, rannikul kuni 8 kraadi, päeval 5 kuni 10 kraadi.

Neljapäeva öösel on sajuhooge üksikutes kohtades, hommikul jõuab merelt sajuala ja laieneb saartelt mandrile. Öine õhutemperatuur on 0 kuni 5 kraadi, rannikul on sooja kuni 9 kraadi, päeval on sooja 5 kuni 11 kraadi.

Reede öö on sajune ja üsna soe, päeva peale sadu harveneb. Õhutemperatuur tõuseb vaid kraadi.

Laupäeval on sadu hooti ja õhk on veidi jahedam.