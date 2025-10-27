Lehekoristajatel on tööd nii öösel kui päeval

Lehed hakkasid sel sügisel varem langema kui mullu, kuid sellest hoolimata teevad lehekoristajad usinalt tööd juba nii öösel kui ka päeval.

Kuldne sügis on oma täies hiilguses ja paistab eriti maaliline puulatvade kohalt.

Kuldkollane lehevaip on juba ka maapinnal, mis tähendab, et taas tuleb haarata rehad ja lehekotid. Linnatänavatel ja parkides on välja toodud mitte enam nii lärmakad lehepuhurid, mis töötavad akutoitel, ning ka veidi valjemalt mürisevad lehekoristajad.

"Tööd on ikka sama palju nagu eelnevatel aastatel, puudel lehti on ka enam-vähem sama palju. Lihtsalt see aasta on lehtede sadu hakanud varem pihta, eelmine aasta oli meil pikalt soe sügis ja lehed ei tahtnud üldse maha tulla," rääkis Tallinna kommunaalameti osakonnajuht Erkki Vaheoja.

Eks see lehekoristus on tegelikult üks tänamatu töö, sellepärast, et neli päeva tagasi oli siin selline roheline muru ja nüüd on jälle maapind kollaste lehtedega kaetud.

"Siin samas politseiaias, kus me praegu oleme, täna läks käima kolmas koristusring, lehti järjest langeb ja järjest me peame neid koristama," ütles Tallinna Kesklinna linnakeskkonna juhataja Aigar Palsner.

Kui osa linnakodanikest pahandab ametnikega kokkukorjamata puulehtede pärast, siis on ka teisi arvamusi.

"Tuleb ka seesuguseid kurtmisi, et miks neid üldse peab koristama, et jätke ta siia pinnasele, et sellest saab head toitainet murupinnasele, aga päris nii see ei ole. Nii palju, kui on inimesi, nii palju on arvamisi," sõnas Palsner.

Vaheoja rääkis, et kuna tööd on palju, siis koristus toimub nii päeval kui ka öösel. "Selles suhtes loodan ka linnakodanike mõistvat suhtumist, et mõnikord masinad sõidavad ka öösel meie ringi," ütles ta.

Tallinnas on keskkonna- ja kommunaalameti vastutada magistraalide ja ka mõningate linnaparkide korrashoid. Väiksemad teed ja pargid peab korda saama linnaosavalitsus.

"Esmajärjekorras enam-vähem vaatame, et kõnniteed oleksid puhtad ja siis haljasalade pealt, sõltub ka tuule suunast, kuidas neid saab koristada. Ja ikkagi kui siia parki juba tulla töömeestega ja brigaadiga, siis kogu park ikkagi saab puhtaks ja jääb ootama siis uut lehesadu ja uut koristust," rääkis Palsner.