X!

Lehekoristajatel on tööd nii öösel kui päeval

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Lehed hakkasid sel sügisel varem langema kui mullu, kuid sellest hoolimata teevad lehekoristajad usinalt tööd juba nii öösel kui ka päeval.

Kuldne sügis on oma täies hiilguses ja paistab eriti maaliline puulatvade kohalt.

Kuldkollane lehevaip on juba ka maapinnal, mis tähendab, et taas tuleb haarata rehad ja lehekotid. Linnatänavatel ja parkides on välja toodud mitte enam nii lärmakad lehepuhurid, mis töötavad akutoitel, ning ka veidi valjemalt mürisevad lehekoristajad.

"Tööd on ikka sama palju nagu eelnevatel aastatel, puudel lehti on ka enam-vähem sama palju. Lihtsalt see aasta on lehtede sadu hakanud varem pihta, eelmine aasta oli meil pikalt soe sügis ja lehed ei tahtnud üldse maha tulla," rääkis Tallinna kommunaalameti osakonnajuht Erkki Vaheoja.

Eks see lehekoristus on tegelikult üks tänamatu töö, sellepärast, et neli päeva tagasi oli siin selline roheline muru ja nüüd on jälle maapind kollaste lehtedega kaetud.

"Siin samas politseiaias, kus me praegu oleme, täna läks käima kolmas koristusring, lehti järjest langeb ja järjest me peame neid koristama," ütles Tallinna Kesklinna linnakeskkonna juhataja Aigar Palsner.

Kui osa linnakodanikest pahandab ametnikega kokkukorjamata puulehtede pärast, siis on ka teisi arvamusi.

"Tuleb ka seesuguseid kurtmisi, et miks neid üldse peab koristama, et jätke ta siia pinnasele, et sellest saab head toitainet murupinnasele, aga päris nii see ei ole. Nii palju, kui on inimesi, nii palju on arvamisi," sõnas Palsner.

Vaheoja rääkis, et kuna tööd on palju, siis koristus toimub nii päeval kui ka öösel. "Selles suhtes loodan ka linnakodanike mõistvat suhtumist, et mõnikord masinad sõidavad ka öösel meie ringi," ütles ta.

Tallinnas on keskkonna- ja kommunaalameti vastutada magistraalide ja ka mõningate linnaparkide korrashoid. Väiksemad teed ja pargid peab korda saama linnaosavalitsus.

"Esmajärjekorras enam-vähem vaatame, et kõnniteed oleksid puhtad ja siis haljasalade pealt, sõltub ka tuule suunast, kuidas neid saab koristada. Ja ikkagi kui siia parki juba tulla töömeestega ja brigaadiga, siis kogu park ikkagi saab puhtaks ja jääb ootama siis uut lehesadu ja uut koristust," rääkis Palsner.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:45

Fotod: Põltsamaa koalitsioonileppe allkirjastamine

22:41

Luikmel: iga sanktsioon toob Venemaa sõjamasina murdumise lähemale

22:40

TV 10 Olümpiastarti kutsub taas võistlema: tule üksi või koolitiimiga!

22:29

Vare: Hiina saaks muldmetallide piiramisega lääne tööstuse tasalülitada

22:13

"Välisilm": Leedu seisab silmitsi sisepoliitilise kriisiga

22:13

ETV spordisaade, 27. oktoober

22:08

"Välisilm": mida oodata Jaapani esimeselt naispeaministrilt?

21:51

Rosen: oleksime pidanud juba esimesel poolajal mängu ära tapma

21:49

"Välisilm": miks ei leppinud EL kokku Venemaa külmutatud vara kasutamises?

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:37

Moskva piirkonda tabas droonirünnak Uuendatud

06:43

Autode registreerimistasu laekumine jääb alla ka kärbitud ootustele

14:26

Ossinovski Reinsalule: kui sul on reiting 30 protsenti, siis pane labidas käest

08:24

Koolid ei saa enam alaealist õpilast gümnaasiumist välja visata

10:23

Viktoria Ladõnskaja-Kubits lahkus Isamaast

14:51

Leedu hakkab Valgevenest saabuvaid õhupalle alla tulistama

26.10

Ühtegi: kogu rinne Ukrainas on õhuke, sest seda ei suudeta vägedega katta

07:54

USA rahandusminister nimetas Putini saadikut propagandistiks

06:50

Doktoritöö: kaasava hariduse rakendamine takerdub õpetajate hoiakutesse

09:44

Tallinna nelikliidu kohtumine jääb ära

ilmateade

loe: sport

22:40

TV 10 Olümpiastarti kutsub taas võistlema: tule üksi või koolitiimiga!

22:13

ETV spordisaade, 27. oktoober

21:51

Rosen: oleksime pidanud juba esimesel poolajal mängu ära tapma

21:19

Kohtunike juht suluseisuskandaalist: videokohtuniku otsus oli korrektne

loe: kultuur

19:04

Üllar Saaremäe toob Nuutrumi lavale "Härra Ibrahimi"

18:56

Tristan Priimägi: "Unistused" on hygge-arthouse film

18:51

Saaremaa vald tähistas sünnipäeva valla kunstikogu näitusega

16:13

Nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinodes oli Rain Rannu "Uus raha"

loe: eeter

15:39

Ott Raidmets: olen viimase poole aasta jooksul enda kohta väga palju teada saanud

15:09

Hans Christian Aavik: mida suurem on saal, seda väiksem on närv

13:09

"Teise mätta otsast": Eesti kool peab õpetama inimesi ise mõtlema

09:07

"Klassikatähtede" kuulsate lavapartnerite vooru võitis sopran Annabel Soode

Raadiouudised

19:05

Päevakaja (27.10.2025 18:00:00)

19:05

Tallinnas pole koalitsiooniläbirääkimised veel alanud

19:05

Arhitektuurimuuseumis avati näitus "Joonistatud Paralleelilmad"

19:05

Narva poliitikud kahtlustavad ebaausaid valimisi

18:31

Kohtla-Järve gümnaasiumi juhiks saab uuest aastast Aet Kruusimägi Uuendatud

17:55

Riigikohus arutas täna avalikul istungil pesitsusrahu kaitset

15:25

Raadiouudised (27.10.2025 15:00:00)

14:25

Donald Trump on sel nädalal Aasia visiidil

14:25

Miinuskraade lähipäevil veel oodata ei ole

12:25

Raadiouudised (27.10.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo