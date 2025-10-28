X!

Ukraina teatas Vene vägede suure soomusrünnaku tõrjumisest

Ukraina 71. jäägribrigaadi sõdurid tulistamas Vene positsioone suurtükist M101.
Ukraina 71. jäägribrigaadi sõdurid tulistamas Vene positsioone suurtükist M101. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Ukraina üksused lõid esmaspäeval Donetski oblastis Dobropillja lähedal tagasi Vene vägede rünnaku, mis oli oma ulatuselt üks viimaste aegade suurimaid, teatas Ukraina rahvuskaardi esimene Aasovi korpus.

"Vaenlane saatis rünnakule 29 soomusmasinat, mis tegi sellest ühe ulatuslikuma pealetungi viimase aja jooksul. Rünnaku eripäraks oli suur tankide arv," teatas Aasovi korpus.

Mehhaniseeritud rünnaku eesmärk oli teate kohaselt Šahhove ja Vladimirovka küla vallutamine.

Aasovi korpuse teatel püüdsid sissetungijad Ukraina kaitsetegevust raskendada, saates oma sõdureid soomukitel välja väikestes gruppides - neli kuni viis tehnikaühikut korraga – , erinevatel marsruutidel ja eri aegadel ning et venelased lootsid ka ebasoodsatele ilmastikutingimustele, mis takistasid droonide kasutamist. "Vaatamata sellele nurjus nende plaan," kinnitas Ukraina üksuse pressiteenistus, mis avaldas toimunust ka video.

"Tänu inseneritööga täiustatud positsioonidele, efektiivsele mineerimisele ja kaitseväe üksuste – eelkõige relvajõudude ja rahvuskaardi brigaadide suurtükiväeüksuste, aga ka mehitamata süsteemide vägede meeskondade – koordineeritud tegevusele tõrjuti vaenlase rünnak, mis kestis üle kuue tunni," teatas korpus.

Selle teatel kaotasid okupandid 15 ühikut tehnikat – kaks tanki, 12 soomusmasinat ja ühe kergsõiduki.

"Sõidukitelt jalastunud vaenlase jalavägi hävitati FPV-droonide abil. Vaenlase jalaväe dessandi toimumiskohtade puhastamine jätkub," lisas Aasovi korpuse juhatus.

Varem oli Aasovi korpus tagasi lükanud Vene üksuste väited Pokrovski rajooni Rodinskoje linna vallutamise kohta.

Esmaspäeval teatas ka Ukraina õhudessantvägede seitsmes kiirreageerimiskorpus, et okupandid ei kontrolli täielikult ühtegi Pokrovski rajooni ja avaldas video, mis näitab sissetungijate hävitamist linnas.

Ukraina plaanib laiendada Venemaa-vastaste kaugmaalöökide geograafiat

Ukraina ülemjuhataja staabi koosolekul anti vägedele ülesanne kaugmaarünnakute geograafia laiendamiseks, teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski teisipäeval sotsiaalmeedias.

Kohtumisel osalesid relvatootjad ja nende kasutamise eest vastutavad isikud.

Peamine teema oli Zelenski sõnul Ukraina võime Venemaa vastu suunatud kaugmaasanktsioonideks.

Osalejad analüüsisid kaitseväe kaugmaalöökide tõhusust viimase aja jooksul.

"Venemaa naftatööstus maksab sõja eest juba käegakatsutavat hinda – ja hakkab maksma veelgi rohkem," märkis Zelenski.

Ta ütles, et praegu käib töö relvatootjatega pikaajaliste lepingute alusel. Kolmeaastane tähtaeg võimaldab tootjatel paremini planeerida ressursside kasutamist ja suurendada kaitseväe varusid. Tema sõnul selliste lepingute arv suureneb.

Kohtumisel avaldati ka infot Venemaa rünnakute kohta, mis on suunatud Ukraina taristule ja energiarajatistele. Tuvastati uued kaitsevajadused ja ülesanded partneritega koostööks õhutõrjesüsteemide tarnimise konkreetsetes suundades.

"Meie partneritel on vajalikud süsteemid olemas ja Ukraina diplomaatia jaoks on oluline olla asjakohaste otsuste ettevalmistamisel aktiivsem," ütles Zelenski.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: LIGA.net

hea teada

