Kataloonia separatistide partei lõpetab Hispaania valitsuse toetamise

Carles Puigdemont
Carles Puigdemont Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/GlÃ²Ria SÃ¡Nchez
Kataloonia separatistliku erakonna Junts liider Carles Puigdemont teatas, et tema partei lõpetab Hispaania vasakpoolse vähemusvalitsuse toetamise. Puigdemonti sammu tõttu ei saa Pedro Sanchezi valitsus enam seadusi vastu võtta.

Puigdemont ja Sanchez sõlmisid 2023. aastal kokkuleppe, mille järel seitse Juntsi parlamendiliiget asusid valitsust toetama. Puigdemont teatas aga esmaspäeval, et Sanchez ei ole suutnud täita 2023. aastal antud lubadusi, vahendas Politico

Puigdemonti partei lõpetab nüüd valitsuse toetamise ning see on valus löök Sanchezile. Ilma Juntsi toetuseta ei saa Sanchezi valitsus enam seadusi vastu võtta. Peaminister ei ole oma viimasel ametiajal suutnud vastu võtta uut eelarvet ning riiki on juhitud 2022. aasta eelarve pikendamise ja EL-i taasteraha abil.

Ilma Puigdemonti partei toeta ei saa Sanchezi erakond taotleda ka lisaraha, mis on vajalik kaitsekulutuste suurendamiseks. 

Puigdemont ise teatas, et sotsialistid ei suuda enam riiki juhtida. Paguluses elav separatistide juht ei andnud siiski märku, et kavatseb Sanchezi kukutamiseks teha koostööd parempoolsete rühmitustega.

"Me ei toeta ühtegi valitsust, mis ei toeta Katalooniat," ütles Puigdemont. 

Vastutasuks Juntsi toetuse eest võttis Sanchezi partei vastu Katalaani separatistide amnestiaseaduse. Kohtud on seaduse rakendamise peatanud, Puigdemont ise elab endiselt eksiilis.

Prantsusmaal toimunud pressikonverentsil kritiseeris Puigdemont Sanchezi valitsust ja teatas, et katalaani keelt ei tunnustata endiselt EL-i ametliku keelena. 

Junts polnud ka varem Sanchezi valitsuse vankumatu toetaja ning keeldus toetamast mitmeid eelnõusid. Junts on korduvalt rõhutanud, et pole osa Sanchezi juhitud võimuliidust, vaid pigem strateegiline partner, mis keskendub üksnes Kataloonia huvidele.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

