Kell 20 "Impulss": Raasuke, Peterson, Uudelepp ja Viik riigiettevõtetest
Nordicas põlesid kümned miljonid eurod maksumaksja raha, aga prokuratuur leidis, et midagi kriminaalset keegi korda ei saatnud. Kes riigiettevõtetes vastutab, selles püüab selgust saada tänane ETV saade "Impulss".
Stuudios arutlevad EISA nõukogu esimees Erkki Raasuke, vandeadvokaat ja Nordica pankrotihaldur Tarmo Peterson, nimetamiskomitee esimees ja RMK nõukogu liige Annika Uudelepp ning Eesti Loto nõukogu esimees Linnar Viik.
Enda vaate lisavad poliitikud, endised ministrid Vladimir Svet ja Urve Paris Palo.
"Impulss" algab ETV-s teisipäeval kell 20. Saatejuhid on Joosep Värk ja Anna Pihl.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi