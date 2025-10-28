Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Mihhail Kõlvart

Keskerakond võitis Tallinnas valimised mäekõrguselt, aga konkurendid pingutavad kõvasti, et Mihhail Kõlvartit linnapea kabinetist eemal hoida. Mis toimub pealinna võimukõnelustel? Kas poliitilise meelelahutuse kõrval käib ka sisuline arutelu?

"Esimene stuudio" algab teisipäeval kell 21.40. Saatejuht on Johannes Tralla.