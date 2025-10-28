X!

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Mihhail Kõlvart

Eesti
Eesti

ETV "Esimeses stuudios" kommenteerib täna pärast valimisi Tallinnas kujunenud olukorda Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

Keskerakond võitis Tallinnas valimised mäekõrguselt, aga konkurendid pingutavad kõvasti, et Mihhail Kõlvartit linnapea kabinetist eemal hoida. Mis toimub pealinna võimukõnelustel? Kas poliitilise meelelahutuse kõrval käib ka sisuline arutelu?

"Esimene stuudio" algab teisipäeval kell 21.40. Saatejuht on Johannes Tralla.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

kultuurirännak

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:20

Raadiouudised (28.10.2025 15:00:00)

15:17

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Mihhail Kõlvart

14:47

Liikumishooaja lõpetanud Rannajooksu võitsid Laur ja Veskla

14:41

Rahvusraamatukogu sisehoovi kunstikonkursi võitis monument lugemisele

14:32

Kataloonia separatistide partei lõpetab Hispaania valitsuse toetamise

14:22

Kokk: Isamaal polnud mingit võimalust Tartus linnapeakohta saada

14:18

Mark Gerassimenko: valitsuse argumendid toidu käibemaksu kohta ei päde

14:10

Naiste jalgpallikoondis lõpetab aasta kodumänguga Leedu vastu

13:50

Messi tahab Argentinaga MM-tiitlit kaitsta

13:49

Riske võimaldav mäng kasvatab lastest enesekindlad täiskasvanud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

27.10

Ossinovski Reinsalule: kui sul on reiting 30 protsenti, siis pane labidas käest

27.10

Sõja 1342. päev: Moskva piirkonda tabas droonirünnak Uuendatud

09:44

Ukraina teatas Vene vägede suure soomusrünnaku tõrjumisest Uuendatud

10:36

Lukoil plaanib sanktsioonide tõttu müüa oma välisvarad Uuendatud

27.10

Leedu hakkab Valgevenest saabuvaid õhupalle alla tulistama

27.10

Koolid ei saa enam alaealist õpilast gümnaasiumist välja visata

12:06

Kahes riigiettevõttes on keskmine kogupalk üle 5000 euro kuus

06:14

EL-i keeld Venemaal turismiteenuseid pakkuda Eesti ettevõtete tööd ei mõjuta

07:42

Venemaal väheneb alkoholi müük

27.10

Riigikohus: e-hääletamise lähtekood tuleb avaldada enne proovihääletust

ilmateade

loe: sport

14:47

Liikumishooaja lõpetanud Rannajooksu võitsid Laur ja Veskla

14:10

Naiste jalgpallikoondis lõpetab aasta kodumänguga Leedu vastu

13:50

Messi tahab Argentinaga MM-tiitlit kaitsta

13:12

Kaldvee ja Lill proovivad jõudu olümpiavastaste vastu

loe: kultuur

14:41

Rahvusraamatukogu sisehoovi kunstikonkursi võitis monument lugemisele

13:45

Animatsiooni "Lumi saadab meid" valiti Uppsalas Euroopa filmiauhindade lühifilmi kandidaadiks

13:38

Mudlum andis välja uue jutukogu "Nööpidest ja muust häbiväärsest"

13:33

Novembris jõuab kinodesse Riho Västriku dokfilm "Kriimsilm, karuott ja rebane. Märkmeid metsast"

loe: eeter

12:04

Vennad Piusid asuvad ETV-s kodumaist kultuurilugu avastama

11:11

Villemdrillem kunstipisikust: ma lihtsalt naudin ja plätserdan

10:42

Tõnu Kaljuste: Pärt tahtis muusikaelus oma nägu leida

27.10

Ott Raidmets: olen viimase poole aasta jooksul enda kohta väga palju teada saanud

Raadiouudised

12:45

Trump sõlmis Jaapaniga mitu olulist lepingut

12:35

Valimistulemuste kinnitamiseni läheb veel paar nädalat

12:30

Kolmapäev tuleb vihmane

12:25

Raadiouudised (28.10.2025 12:00:00)

10:00

New York võib saada moslemist linnapea

09:50

Põlva vald võib saada uue vallavanema

09:50

Pärnu vana piimakombinaadi alale kerkib ärilinnak

09:45

Mitmel pool sajab vihma

09:25

Raadiouudised (28.10.2025 09:00:00)

27.10

Tallinnas pole koalitsiooniläbirääkimised veel alanud

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo