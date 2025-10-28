USA teatas taas rünnakutest narkolaevade vastu Vaikse ookeani idaosas
USA kaitseminister Pete Hegseth teatas, et armee korraldas Vaikse ookeani idaosas mitu rünnakut narkopaatide vastu ning tappis selle käigus 14 inimest.
"Kolme rünnaku käigus tapeti 14 narkoterroristi ja üks inimene jäi ellu," teatas Hegseth.
Vaikse ookeani rünnakud toimuvad ajal, mil USA on suurendanud sõjalist kohalolekut Kariibi merel. Eelmisel nädalal selgus, et Pentagon saadab Kariibi mere piirkonda mereväe kõige moodsama lennukikandja.
Hiljuti kuulutas Trump ka Kariibi mere piirkonnas tegutsevad narkokartellid terroriorganisatsioonideks. Eelmisel nädalal ähvardas Trump laiendada sõjalist tegevust ka Colombiasse.
Toimetaja: Karl Kivil
Allikas: WSJ