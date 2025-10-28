Kolmapäeval tuleb sooja kuni 10 kraadi

Kolmapäeval püsib taevas võrdlemisi pilvine ning vihmahood kanduvad läänest itta. Neljapäeva öö hakul eemaldub madalrõhuala serv põhja poole, kuid selle mõjul esineb veel kohatisi vihmahooge.

Ööl vastu kolmapäeva tuleb pilves selgimistega. Sajab vihma ning sekka võib tulla ka lörtsi. Paiguti on udu. Puhub nõrk, rannikul iiliti mõõdukas lõunakaare, saartel läänekaare tuul ning õhusooja on 2 kuni 6, rannikul kuni 8 kraadi.

Kolmapäeva hommikul on pilvine, üksikute selgimistega ilm ning mitmel pool sajab hoovihma. Mõnel pool on udu. Puhub lõuna-, saartel ka läänetuul 2 kuni 8, rannikul iiliti 11 meetrit sekundis. Sooja on 3 kraadist sisemaal 8 kraadini rannikul.

Kui päev tuleb veel pilves selgimistega, siis õhtupoole pilvkate hõreneb. Mitmel pool sajab vihma. Tuul puhub lõunast ja edelast, saartel ka läänest 2 kuni 8, Liivi lahe piirkonnas iiliti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6 kuni 10 kraadi.

Töönädala lõpp tuleb pilvine. Neljapäeval laieneb vihmasadu saartelt kirde suunas üle maa. Vihmasajud jätkuvad ka reedel, hõrenedes alles pärastlõunal.

Nädalavahetusel esineb pilvises taevas ka selgimisi. Kui laupäeval ja pühapäeva hommikul sajab vaid kohati vähest vihma, siis pühapäeva pärastlõunal levib üle Eesti juba uus tihedam sajuala. Sooja on töönädala lõpus keskmiselt 7 ning nädalavahetusel 8 kraadi.