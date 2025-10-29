X!

Ukraina ründas öösel vähemalt kolme Vene nafta- ja keemiatehast

Moskva lähistel asuv Gazprom Nefti naftarafineerimistehas 2022. aasta aprillis. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / NATALIA KOLESNIKOVA
Ukraina relvajõud ründasid ööl vastu kolmapäeva vähemalt kahte Venemaa naftatöötlemistehast ja ühte keemiatehast, selgub sotsiaalmeediapostitustest, mida vahendas Ukraina meedia.

Venemaa Uljanovski oblastis tabas väidetav õhurünnak Novospasskoje linnas asuvat NS-Oili rafineerimistehast. Kohalikud elanikud avaldasid sotsiaalmeedias fotosid ja videoid rafineerimistehases toimunud suurest tulekahjust, teatas The Kyiv Independent.

Teiste allikate andmeil tabasid pikamaa droonid Novospasskoje rafineerimistehast, aga ka naftahoidlat ning kohalike allikate kinnitusel puhkes mõlemas tulekahju.

Sõjasündmusi kajastav ühismeediakonto OSINTechnical ja mitmed muud kontod keskkonnas X teatasid, et droonitabamuse tõttu süttis ka Vene Föderatsioonis Marimaal asuv naftarafineerimistehas. Mari Eli Vabariigis Tabašinos tegutsev naftatöötlemistehases jääb rohkem kui tuhande kilomeetri kaugusele rindejoonest Ukrainas, asudes Surguti-Polotski naftajuhtme ääres.

Tehas suudab aastas töödelda üle 1,6 miljoni tonni toornaftat. Selle toodete hulka kuuluvad: gaasibensiin, mootori- ja laevakütus, gaasiõli, kütteõli ja bituumeni tooraine.

Mujal Venemaal ründas Ukraina väidetavalt ka Stavroleni keemiatehast Stavropoli krais, teatasid Telegrami kanalid. Väidetavatel videotel tehase rünnaku alla sattumisest paistab seal puhkenud tulekahju kuma.

Lukoili tütarettevõte on suur keemiatoodete käitis, mis toodab muuhulgas benseeni, polüetüleeni ja muid naftakeemiatooteid, mida kasutatakse Venemaa sõjamasina töös hoidmiseks Ukrainas.

Väljaanne The Kyiv Independent märkis, et ei saa teateid õhurünnakutest kohe sõltumatult kinnitada ning lisas, et Ukraina sõjavägi pole rünnakute kohta veel kommentaare andnud.

Kuigi polnud kohe selge, millist relvastust rajatiste ründamiseks kasutati, ilmusid teated Ukraina ulatusliku droonirünnaku ajal mitmetele Venemaa piirkondadele.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas, et teel Venemaa pealinna tulistati alla vähemalt kolm Ukraina drooni.

Ukraina korraldab regulaarselt sügavaid rünnakuid Venemaa sõjaväe- ja tööstusrajatiste vastu, tuginedes peamiselt kodumaal toodetud droonidele.

Kuus Venemaa lennujaama peatas öösel töö

Ukraina laiaulatuslikust õhurünnakust Venemaa strateegilistele objektidele annab tunnistust ka see, et öösel peatasid ajutiselt töö vähemalt kuus Vene lennuvälja.

Uudisteagentuur Interfax teatas hommikul viitega Venemaa tsiviillennunduse ameti pressiesindajale, et pärast seisakut taastasid lendude vastuvõtmise ja stardid lennujaamad Volgogradis, Gelendžikis, Kaasanis, Krasnodaris, Uljanovskis ja Tšeboksarõs.

"Lennukite saabumise ja väljumise piirangud on tühistatud," kirjutas Artjom Korenjako oma Telegrami kanalis.

Ukraina tunnistas Vene üksuste tungimist Mõrnohradi äärelinna

Vene üksused murdsid Ukrainas Mõrnohradi äärelinna, Pokrovski suunal jätkuvad tänavalahingud, ütles Ukraina Ida väerühma kõneisik Hrihori Šapoval ööl vastu kolmapäeva.

"Kahjuks on vaenlane nüüd jõudnud Mõrnohradi äärelinna ja kasutab lisaks suurtükiväele ja mehitamata õhusõidukitele ka jalaväge ja tehnilisi vahendeid," ütles Šapoval.

Tema sõnul hoiavad Ukraina üksused jätkuvalt oma positsioone ja tugevdavad aktiivselt linna piires kaitseliine. Tihe linnakeskkond  takistab aga teatud tüüpi relvade tõhusat kasutamist vaenlase vastu.

Šapoval rõhutas, et Ukraina kaitsjad tegutsevad keerulistes tingimustes, kuna vaenlane kasutab kompleksset taktikat - alates ulatuslikust suurtükitulest kuni väikeste jalaväegruppide rünnakuteni, mida toetavad soomusmasinad.

Pokrovskist mõne kilomeetri kaugusel asuv Mõrnohrad on endiselt üks selle rindelõigu võtmetähtsusega asustatud punktidest ning võitlus selle üle võib määrata edasise arengu Pokrovski suunal.

USA suursaadik NATO-s: Trump jõustab naftasanktsioonid Venemaale

USA president Donald Trump jõustab naftasanktsioonid, et avaldada Vene režiimi juhile Vladimir Putinile survet alustamaks läbirääkimisi sõja lõpetamise üle Ukrainas, ütles Ameerika Ühendriikide suursaadik NATO juurers Matthew Whitaker teisipäeval avaldatud intervjuus Bloombergile.

"Me oleme need sanktsioonid vastu võtnud. Me kavatseme need ka jõustada," rõhutas Whitaker.

USA rahandusministeerium teatas eelmisel nädalal sanktsioonidest Venemaa suurimate naftatootjate Rosnefti ja Lukoili vastu.

Tegemist oli USA esimeste oluliste finantssanktsioonidega Venemaa vastu alates Trumpi naasmisest Valgesse Majja.

"See võib ajendada president Putinit istuma läbirääkimiste laua taha ja tegema sellele sõjale lõpu ning vähemalt relvarahu sõlmima, et saaksime lõpliku lahenduse üle läbi rääkida," ütles suursaadik.

"President Trumpil on kõik kaardid käes ja see on vaid üks neist. Neid on palju teisigi," lisas Whitaker.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval ajakirjanikele, et Trumpi kehtestatud sanktsioonid vähendavad Venemaa naftatulusid umbes viie miljardi dollari võrra kuus.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent, Interfax, BNS

