Otse laupäeval kell 17: auhinnagalal selguvad Eesti parimaid ettevõtteid

Ettevõtlusorganisatsioonide eestvedamisel toimub laupäeval auhinnagala, kus selguvad selle aasta silmapaistvamad Eesti ettevõtteid. Galat saab otsepildis jälgida ERR-i portaalis algusega kell 17.

Sel aastal räägib Eesti parimate ettevõtete auhinnagala lugusid neist, kes kirjutavad pühendunult ja südikalt tegutsedes Eesti ettevõtluse eduloo uut peatükki.

Teleülekanne viib vaatajad rahvusraamatukogu uuenenud ruumidesse. Õhtut juhivad Piret Järvis ja Sander Rebane, lugusid muusikas jutustavad Liisi Koikson, Kalamaja segakoor, Säm, Genka, SADU bänd, Nublu, Vaiko Eplik, Anett ja Marcella Emilie Soonik.

Õhtu jooksul avaldatakse tunnustust konkurssidel edukalt osalenud ettevõtetele.

Aasta noore ettevõtja nominendid on Marten Merdikes (Auroom), Rait Rebane (K-Print) ja Pätris Halapuu (CrystalSpace).

Aasta ettevõtte nominentideks on konkursside "Ettevõtluse auhind" ja "Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabel" kategooriate võitjad.

Aasta eksportöör Tech Group toodab originaalseadmeid ja robotlahendusi tootmisettevõtetele. 

Aasta tööstuse digitaliseerija Tiksoja Puidugrupp on üks Euroopa automatiseeritumaid täispuidust mööbli tootjaid. 

Aasta innovaator 2025 Pactum AI, kes pakub AI-l põhinevat tehnoloogiat, mis viib ettevõtete nimel läbi hankeläbirääkimisi ööpäev läbi ja suures mahus.

Aasta kestlikkuse edendaja 2025 Akzo Nobel Baltics, Raplas tegutsev innovaatiline värvitootja, valmistab värve, milles kasutatakse fossiilsete ressursside asemel taastuvaid looduslikke komponente, nagu linaseemne-, soja- ja männiõli. 

Aasta turismiedendaja 2025 Elamus Spa, Skandinaavia suurima saunavalikuga elamuskeskus, kombineerib saunatraditsioone treeningvõimaluste, toitlustuse ja sündmustega.

Aasta pereettevõte 2025 Pro Optika, üle 30 aasta tagasi loodud pereettevõte, on kasvanud kolme põlvkonna eestvedamisel Eesti suurimaks kodumaiseks optikaketiks. 

Aasta välisinvestor 2025 Foxway annab elektroonikaseadmetele uue elu läbi nende taaskasutuse ja remondi. 

Aasta konkurentsivõimelisim tööstusettevõte LTH-Baas on rahvusvaheline laevaremondi- ja retrofittöid tegev ettevõte, mis teenindab kruiisi- ja kaubalaevastikku üle maailma. 

Aasta konkurentsivõimelisim kaubandusettevõte Tavid on 1991. aastal asutatud Eesti ettevõte, mis tegutseb koos tütarettevõtetega 12 Euroopa riigis. Grupi peamine tegevusvaldkond on investeeringukulla müük, millega alustati 2004. aastal. 

Aasta konkurentsivõimelisim teenindusettevõte Kapitel on Baltimaade üks suurimaid kinnisvaraettevõtteid. Ettevõte arendab ja haldab pika vaatega äri- ja kaubanduskinnisvara.

Ühtlasi autasustatakse konkursi "Tunnusta ettevõtluse edendajat" parimaid.

Auhinnagala on kell 18.45 eetris ka ETV-s, kirjeldustõlke ja subtiitrite abil saavad seda jälgida ka vaegnägijad ja -kuuljad.

Eesti parimaid ettevõtteid tunnustavad Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Tööandjate Keskliit. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium toob esile parimad ettevõtluse edendajad.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

