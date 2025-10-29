Rumeenia teatel vähendab USA oma vägede kohalolekut NATO idatiival

Ameerika Ühendriigid on teavitanud Rumeeniat ja teisi NATO liitlasi plaanist vähendada oma vägede arvu Euroopa idatiival, teatas Rumeenia kaitseministeerium kolmapäeval.

"Ameerika otsustas peatada brigaadi rotatsiooni Euroopas, millel oli elemente mitmes NATO riigis," teatas Rumeenia kaitseministeerium.

Ministeeriumi sõnul on otsus Washingtoni prioriteetide muutuste tõttu ootuspärane, kuid umbes 1000 USA sõdurit jääb jätkuvalt Rumeeniasse.

"Otsuses võeti arvesse ka seda, et NATO on tugevdanud oma kohalolekut ja tegevust idatiival, mis võimaldab Ameerika Ühendriikidel oma sõjalist kohalolekut piirkonnas kohandada," teatas ministeerium. Teates ei täpsustatud, kui palju USA vägesid ära viiakse.

Rumeenia kaitseminister Ionut Mosteanu ütles hiljem antud pressikonverentsil, et brigaadil on üksused Rumeenias, Bulgaarias, Ungaris ja Slovakkias.

NATO ametnik: tegemist on kohandamisega

NATO ja USA ametivõimud on tihedas kontaktis vägede paigutuse osas, ütles alliansi ametnik kolmapäeval pärast seda, kui Rumeenia kaitseministeerium oli teatanud, et liitlasi teavitati USA plaanidest vähendada Euroopa idatiival paiknevate vägede suurust.

"USA vägede kohaloleku muudatused ei ole ebatavalised," ütles NATO ametnik, lisades, et "isegi pärast seda kohandust on USA vägede kohalolek Euroopas endiselt suurem, kui see on olnud aastaid."

"NATO ja USA ametivõimud on tihedas kontaktis meie vägede üldise paigutuse osas – et tagada NATO tugeva heidutus- ja kaitsevõime säilimine – ning USA ametivõimud teavitasid NATO-t sellest kohandusest ette," ütles ametnik.

President Donald Trumpi administratsioon on USA liitlasi Euroopas üles kutsunud oma julgeoleku eest rohkem vastutust võtma, kuna Ameerika Ühendriigid soovivad keskenduda rohkem oma piiride kaitsele ja Indo-Vaikse ookeani piirkonnale.

Ida-Euroopas kasvava mure taustal, et USA võib oma kohalolekut NATO idatiival vähendada ajal, kui kestab Venemaa agressioonisõda Ukrainas, ütles Trump septembris, et Washington võiks oma vägede kohalolekut Poolas isegi suurendada.

Poola kaitseminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ütles pressikonverentsil, et Varssavi ei ole saanud teavet USA vägede võimaliku vähendamise kohta oma territooriumil.

Itaalia kaitseminister Guido Crosetto ütles komapäeval, et USA fookuse nihutamise protsess sai alguse juba president Barack Obama valitsemisajal (2009-2017). "USA on mures konkurentsi pärast Hiinaga ja Euroopa peab tagama oma kaitse," ütles ta.

Rumeenia kaitseminister Mosteanu rõhutas, et Bukaresti side Washingtoniga on endiselt tugev ja Rumeenia on ohutu.

"Liitlaste kohalolek on Rumeenias endiselt märkimisväärne, alates USA vägedest kuni Prantsusmaa, Belgia, Luksemburgi, Portugali ja Põhja-Makedooniani," ütles minister.

Mosteanu ütles ka, et Rumeenia on saanud USA-lt täiustatud õhutõrjesüsteemi, mis suurendab riigi võimet kaitsta end õhuruumi tungivate droonide eest.