Isamaa ja EKRE koalitsioon jätab Reformierakonna Viljandis opositsiooni

Volikogu praeguse esimehe, sotsiaaldemokraadi Helmen Küti valimisliit Südamega Viljandis ning praeguse linnapea Johan-Kristjan Konovalovi kodupartei Reformierakond jäetakse opositsiooni.

Isamaa esindaja Helir-Valdor Seeder ütles, et Isamaa ja EKRE vahel on kõige suurem ühisosa ja kõige vähem erimeelsusi programmides.

Seeder ütles, et temast uut linnapead ei saa. "Ütlesin valimiste eel ausalt ja ka kampaania ajal, et mina see kandidaat ei ole, kes linnapea ametisse astub, küll jätkan ma kindlasti Viljandi linnavolikogus ja olen seal aktiivne liige," ütles Seeder.

Seedri sõnul kuulub prioriteetide sekka Viljandi linnajuhtimise stabiilsemaks muutmine. Senist linnajuhtimist nimetas ta lausa skisofreeniliseks.

Olulisi teemasid nimetas aga Seeder veel. "Kogu see liikluskorraldus ja tasulisest parkimisest loobumine. Kõik see, mis seondub uue veekeskuse ja spaa käivitumisega, seal tulevad linnale väga suured kohustused - parkla väljaehitamine, juurdepääsu, tänavate ehitamine, linnaliikluse Ühistransporditegevuse ümberkorraldamine seoses sellega.

Kõik puudutab ka haridussüsteemi ja huviharidussüsteemi. Vana spordihoone korrastamine ja remont on möödapääsmatult vajalik, haridusliku erivajadustega laste kooli jätkamise küsimus ja läbirääkimiste jätkamine haridusministeeriumiga," loetles Seeder.

"Maadluskeskuse tegevuse võimaldamine seal, kus nad täna on ja noortekeskuse probleemi lahendamine on kindlasti suur väljakutse, lasteaia kohatasu lahtisidumine alampalgast ja selle külmutamine neljaks aastaks on kindlasti väga oluline. See, et Viljandi saun saab jätkata ja jätkata senisest odavama pileti hinnaga. Need on need teemad, mida ma siin ühe hingetõmbega kohe ette lugesin ja mis on kohaliku elu olulised teemad," lausus ta veel.