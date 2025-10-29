Otse neljapäeval kell 15.45: debatt transpordipoliitika mõjust autoomanikele

Neljapäeval toimub Tallinnas gaasituru aastakonverents, mille raames peetakse maha ka poliitikute debatt transpordipoliitika valikute teemal ja selle mõjust autoomanikele. Kell 15.45 algavat debatti näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Debatist võtavad osa Aivar Kokk (Isamaa), Rain Epler (EKRE), Jaak Aab (sotsiaaldemokraadid), Peeter Ernits (Keskerakond), Tarmo Tamm (Eesti 200) ja Mario Kadastik (Reformierakond).

Vestlust suunab Kristjan Pihl. Poliitilise debati juhatab oma ettekandega sisse Eesti Gaasiliidu tegevjuht Heiko Heitur.

Gaasituru aastakonverentsil keskendutakse traditsiooniliselt nii Euroopa kui ka Eesti gaasiturule ning arutletakse selle üle, kuidas mõjutab kliimapoliitika gaasiturgu tervikuna.

Väga tugevalt arutletakse transpordisektoris toimuva üle, samuti on teemaks biometaani roll transpordisektori kliimaeesmärkide täitmisel. Eesti riik peab juba sel aastal tegema väga suure ja olulise valiku, kas tõsta transpordis kasutatavate taastuvkütuste osakaalu 29 protsendini või vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 14,5 protsenti.

Päeva lõpetab poliitdebatt, kus parlamendierakondade esindajad arutavad, milline poliitika võimaldab kliimaeesmärkide täitmisel hoida tarbija jaoks kulud võimalikult madalal.