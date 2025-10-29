X!

Brüsselis kasvab mure populistide-vastase tulemüüri lagunemise pärast

Konservatiivne Euroopa Rahvapartei (EPP) tahab vähendada firmadele pandud bürokraatiat, kuid Euroopa Parlamendi niiöelda suur koalitsioon ei jõudnud selles küsimuses kokkuleppele. Veebiväljaanne Politico kirjutab, et EPP võib nüüd oma traditsioonilistele liitlastele selja pöörata ning kasvab mure, et konservatiivid võivad pöörata pilgu parempopulistide poole.

Tavapäraselt on Euroopa Parlamendis valitseva koalitsiooni moodustanud Euroopa Rahvapartei (EPP), sotsiaaldemokraadid (S&D) ja liberaalne Uuenev Euroopa. Suur koalitsioon tülitses vahepeal rohereeglite lihtsustamise pärast, kuid jõudis hiljem pärast pikka vaidlust lõpuks kokkuleppele

Europarlamendis toimunud hääletusel aga kokkulepe lagunes, kuna mitu vasakpoolset saadikut hääletas ettepaneku vastu. 

Politico toob välja, et EPP seisab nüüd teelahkmel. Europarlamendi suurim fraktsioon peab kahe nädala jooksul otsustama, kas kärpida oma ambitsioone või teha hoopis koostööd parempopulistidega. 

"Paremtsentristlikul Euroopa Rahvaparteil on endiselt valida, kas teha koostööd paremäärmuslastega, kes tahavad Euroopat lammutada, või teha koostööd Euroopa-meelse koalitsiooniga," ütles roheliste kaasjuht Bas Eickhout. 

Parempopulistlik fraktsioon Euroopa Patrioodid kutsus aga EPP-d üles hülgama oma vanad liitlased. Populistid soovivad, et EPP sõlmiks hoopiks nendega kokkuleppe, mis võimaldaks eelnõu 12. novembril toimuval uuel hääletusel vastu võtta. 

"Ma arvan, et EPP liikmed mõistsid, et nad tegid vea, liitudes rohelise kokkuleppe arhitektidega," ütles Euroopa Patriootide saadik Pascale Piera. 

Ka liikmesriikide poolt kasvab surve, et europarlament liiguks seaduste lihtsustamisel edasi.

Bürokraatia vähendamine on ka Ursula von der Leyeni teisel ametiajal saanud tema peamiseks prioriteediks, kuna mure Euroopa konkurentsivõime pärast kasvab ning eurokomisjon soovib ettevõtlusregulatsioone lõdvendada. 

Von der Leyeni kodufraktsioon EPP jõudis juba varem ähvardada, et pöördub ulatuslike kärbete läbiviimiseks parempopulistlike fraktsioonide poole, kui suur koalitsioon ei suuda jõuda kokkuleppele. Väidetavalt pidas EPP toona kõnelusi Euroopa Patriootide, Konservatiivide ja Reformistide (ECR) ning Suveräänsete Rahvusriikide Euroopa (ESN) fraktsioonidega. 

Kuigi tsentristlik koalitsioon ei suutnud eelnõu vastu võtta, loodavad liberaalid ja S&D, et EPP ei pööra oma liitlastele selga ning teeb piisavalt järeleandmisi ja eelnõu võetakse vastu. 

"Hääletusele tuleb panna tekst, mis saab enamuse toetuse ja usaldusväärseim enamus on EPP koos S&D, liberaalide ja rohelistega," ütles S&D esindaja René Repasi. 

Parempoolsed rühmitused loodavad samas, et EPP hülgab oma liitlased ja hakkab hoopis nendega koostööd tegema.

"EPP ei saa liikuda rohkem vasakule, kuna arutelud on avalikud ja nende põhivalijateks on inimesed, kes jälgivad majanduse olukorda väga tähelepanelikult," ütles Piera. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

