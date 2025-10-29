X!

Neljapäev tuleb vihmane

ilm
Foto: Ken Mürk/ERR
ilm

Kolmapäeval vilksas ka päike välja. Paraku lähiaeg seda rõõmu palju ei paku, sest Euroopa põhja- ja läänetiib on madalrõhkkondi täis pikitud.

Lisaks lookleb Atlandil tugev jugavool, milles purjetab Euroopa poole uusi keeriseid, näha olev võimas pilvespiraal kuulub ühele neist, mis läheneb homme Lääne-Euroopale ja reede tuleb seal sajune ja tormine.

Viienda kategooria torm Melissa räsib praegu Jamaikat, Kuubat ja Haiitit ja nädalavahetusel on see üle Atlandi liikumas. Läänemere ümbrus esialgu nii tugevate tormidega rinda pistma ei pea. Eesti ilma põhitegijaks saab Põhjamere ääres jõudu koguv madalrõhkkond.

Eeloleval ööl on üürikeseks sajuhooge ja pilvi hõredamalt. Õhk saab 0 lähedale jahtuda. Samas on Taani väinade lähistel tekkimas uus keeris, mis liigub edasi Gotlandi poole. Juba hommikul jõuavad vihmapilved saartele ja laienevad päeva peale üle maa. Kagutuul kogub hoogu ja seda eelkõige Saare- ja Hiiumaal ning ja Soome lahe ääres. Õhusoe jääb enamasti kraad-kolm kümne piirist madalamale.

Reedel suundub madalrõhkkond üle mere ja edasi piki Läti-Leedu piiri ida poole ja selle servas sajab meil öösel ja veel ka hommikul vihma. Päeval jõuab keeris Venemaale ja selle järel saab suurem sadu läbi ja meil on vaid üksikuid kergeid vihmahooge.

Ööl vastu neljapäeva on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 0..+5, rannikul kuni +9 kraadi.

Hommik on enamasti pilvine, vaid Virumaal võib selgemaid laike taevas olla. Saartel sajab vihma. Kagu- ja lõunatuul on mandril nõrk, saartel ulatub puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 1..6, rannikul kuni 9 kraadi.

Päev on pilvine. Vihmasadu laieneb saartelt üle maa kirde suunas. Kagutuul tugevneb 5-12, rannikul puhanguti 17 m/s. Õhutemperatuur on 5..10 kraadi.

Reedel on öö ja hommik on vihmased. Päevaks saab suurem sadu läbi ja on üksikuid kergeid vihmahooge.

Laupäev on küll pilvine, aga vaid mõnes kohas piserdava vihmaga.

Pühapäev on taas sajusem. Ülekaalus on lõunakaarest tulev soe. Pilvise taeva all jäävad öised miinimumid vahemikku 3 kuni 6, päevased maksimumid kerkivad sageli üsna kümne kraadi lähedale.

Vihmakindlaid riideid läheb sageli vaja ja seda ka neljapäeval.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktuaalne Kaamera

