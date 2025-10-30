Venemaa purustas õhurünnakus Zaporižžjale ühiselamu

Zaporižžjas hävisid vaenlase öise õhurünnaku tagajärjel ühiselamu ja taristurajatis, teatas kohaliku sõjaväevalitsuse juht Ivan Fedorov. Õhuhäire kuulutati välja suures osas Ukrainast, kus registreeriti Vene rakettide ja droonide liikumine.

"Vaenlane ründas Zaporižžjat ja Zaporižžja rajooni mitu tundi. Ühiselamu sai pihta, hävis mitu korrust. Elumajades puhkes mitu tulekahju. Samuti said kahjustada taristurajatised," kirjutas Fedorov sotsiaalmeedias. Tema andmetel linnas ükski inimene viga ei saanud.

Küll aga sai Zaporižžja rajooni Belenkivska asulas Vene mürsutule tagajärjel kaks tsiviilisikut – mees ja naine – vigastada, lisas Fedorov.

Zaporižžja elanike teatel tabas linna kümne minuti jooksul neli ballistilist raketti Iskander-M ja teadmata arv ründedroone. Nende plahvatustest süttis linnas mitu tulekahju.

Uudisteagentuuri Ukrinform teatel korraldas Venemaa öösel õhurünnakuid mitmel pool Ukrainas, kasutades selleks nii droone kui rakette. Nii anti teada rakettide liikumisest Poltaava, Žõtomõri, Ternopili, Hmelnõtskõi, Vinnõtsja ja Dnipropetrovski oblastis.

Minister: Venemaa on tänavu rünnanud Ukraina taristut 75 000 korda

Venemaa sõjavägi on alates selle aasta algusest korraldanud 75 000 rünnakut Ukraina taristuobjektide vastu, ütles kolmapäeval Ukraina siseminister Ihor Klõmenko.

"Venelased on aasta algusest alates andnud meie riigi taristule, sealhulgas tsiviiltaristule 75 000 lööki. Enamik neist on mitmekorruselised elamud, erasektor, haiglad, koolid, lasteaiad," ütles ta telesaates.

Rääkides vaenlase rünnakutele järgnenud tööst otse kohapeal, ütles Klõmenko: "Teeme kõik endast oleneva, et reageerivad teenistused - meedikud, politsei, päästjad, kommunaalteenuste töötajad - saaksid õigeaegselt teavet võimalike järelrünnakute kohta, et saaksime oma personali hoida."