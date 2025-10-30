X!

Venemaa purustas õhurünnakus Zaporižžjale ühiselamu

Välismaa
Ukraina tuletõrjujad tänavu kevadel Kiievit tabanud õhurünnaku tagajärgi likvideerimas.
Ukraina tuletõrjujad tänavu kevadel Kiievit tabanud õhurünnaku tagajärgi likvideerimas. Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Andreas Stroh
Välismaa

Zaporižžjas hävisid vaenlase öise õhurünnaku tagajärjel ühiselamu ja taristurajatis, teatas kohaliku sõjaväevalitsuse juht Ivan Fedorov. Õhuhäire kuulutati välja suures osas Ukrainast, kus registreeriti Vene rakettide ja droonide liikumine.

"Vaenlane ründas Zaporižžjat ja Zaporižžja rajooni mitu tundi. Ühiselamu sai pihta, hävis mitu korrust. Elumajades puhkes mitu tulekahju. Samuti said kahjustada taristurajatised," kirjutas Fedorov sotsiaalmeedias. Tema andmetel linnas ükski inimene viga ei saanud.

Küll aga sai Zaporižžja rajooni Belenkivska asulas Vene mürsutule tagajärjel kaks tsiviilisikut – mees ja naine – vigastada, lisas Fedorov.

Zaporižžja elanike teatel tabas linna kümne minuti jooksul neli ballistilist raketti Iskander-M ja teadmata arv ründedroone. Nende plahvatustest süttis linnas mitu tulekahju.

Uudisteagentuuri Ukrinform teatel korraldas Venemaa öösel õhurünnakuid mitmel pool Ukrainas, kasutades selleks nii droone kui rakette. Nii anti teada rakettide liikumisest Poltaava, Žõtomõri, Ternopili, Hmelnõtskõi, Vinnõtsja ja Dnipropetrovski oblastis.

Minister: Venemaa on tänavu rünnanud Ukraina taristut 75 000 korda

Venemaa sõjavägi on alates selle aasta algusest korraldanud 75 000 rünnakut Ukraina taristuobjektide vastu, ütles kolmapäeval Ukraina siseminister Ihor Klõmenko.

"Venelased on aasta algusest alates andnud meie riigi taristule, sealhulgas tsiviiltaristule 75 000 lööki. Enamik neist on mitmekorruselised elamud, erasektor, haiglad, koolid, lasteaiad," ütles ta telesaates.

Rääkides vaenlase rünnakutele järgnenud tööst otse kohapeal, ütles Klõmenko: "Teeme kõik endast oleneva, et reageerivad teenistused - meedikud, politsei, päästjad, kommunaalteenuste töötajad - saaksid õigeaegselt teavet võimalike järelrünnakute kohta, et saaksime oma personali hoida."

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: LIGA.net, Ukrinform, Interfax-BNS

Samal teemal

kultuurirännak

"Pealtnägija" dokk

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

05:55

Venemaa purustas õhurünnakus Zaporižžjale ühiselamu

04:54

Eestlased ei kipu panka vahetama, peamiseks põhjuseks mugavus

00:04

Iisraeli klubi jätkab Euroliiga liidrina, Monaco teenis väärt võidu

29.10

Lajal sai Slovakkias kogenud kohalikust jagu

29.10

Hollandis toimuvad erakorralised parlamendivalimised Uuendatud

29.10

Perling: Tallinna nelikliidus on lootus parempoolset poliitikat teha

29.10

Nii Kalev/Cramo kui Tartu Ülikool said euromängus suure kaotuse

29.10

Teledokis "Mati Alaver – valgusest varju" tulid päevavalgele uued detailid Uuendatud

29.10

ETV spordisaade, 29. oktoober

29.10

Flora edasi viinud Zenjov: see aasta on olnud raske, aga mängida on mõnus

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

29.10

Sõja 1344. päev: Ukraina ründas öösel vähemalt kolme Vene nafta- ja keemiatehast Uuendatud

28.10

Maarja Krais-Leosk: mõni ebaõiglus on hiigelsuur, üleelusuurune

29.10

Pevkur: USA väed ei lahku Eestist Uuendatud

29.10

Purga vahetab välja kultuuriministeeriumi kantsleri

29.10

Doktoritöö pakkus välja eestlastele sobiva planeedisõbraliku toidusedeli

29.10

Meedia: USA luure hinnangul jätkab Putin sõda kõigele vaatamata

29.10

Bill Gates: kliimamuutus ei ole maailma suurim probleem

28.10

Kahes riigiettevõttes on keskmine kogupalk üle 5000 euro kuus

29.10

Noorte ukrainlaste sissevool tekitab Poolas ja Saksamaal ärevust

29.10

Kallas Reformierakonnast: uueks aastaks peaks olema selge, kuidas edasi

ilmateade

loe: sport

00:04

Iisraeli klubi jätkab Euroliiga liidrina, Monaco teenis väärt võidu

29.10

Lajal sai Slovakkias kogenud kohalikust jagu

29.10

Nii Kalev/Cramo kui Tartu Ülikool said euromängus suure kaotuse

29.10

Teledokis "Mati Alaver – valgusest varju" tulid päevavalgele uued detailid Uuendatud

loe: kultuur

29.10

Jan Uuspõld teeb oma debüüdi Kellerteatris trilleris "Peegel"

29.10

Luhats sarjast "Lühhike öppetus Eesti kultuurist": selliseid projekte ERR-il enam võimalust teha pole

29.10

Elektriteater avab Tartu Raekoja platsil uue kinosaali

29.10

Festival Hullunud Tartu keskendub sel korral köitele

loe: eeter

29.10

Teledokis "Mati Alaver – valgusest varju" tulid päevavalgele uued detailid Uuendatud

29.10

Luhats sarjast "Lühhike öppetus Eesti kultuurist": selliseid projekte ERR-il enam võimalust teha pole

29.10

Lunge: raamatut kirjutada on veel vara, sest kogu aeg juhtub uusi lugusid

29.10

Toidupolitsei viinerite lihasisaldusest: broilerilihamass ei lähe liha alla

Raadiouudised

29.10

Päevakaja (29.10.2025 18:00:00)

29.10

Isamaa ei ole veel Tallinna koalitsiooni osas otsust langetanud

29.10

TÜ kliinikum ja Tartu linn on seda meelt, et loodav Tallinna haigla ja PERH liituda ei tohiks

29.10

Isamaa ja EKRE koalitsioon jätab Reformierakonna Viljandis opositsiooni

29.10

Eesti Panga nõukogu liikmed: Kaasiku pikaajaline töö keskpangas on pigem pluss

29.10

Raadiouudised (29.10.2025 15:00:00)

29.10

Raadiouudised (29.10.2025 12:00:00)

29.10

Tartus asuv Elektriteater avab teise saali

29.10

Tallinn hakkab saama tegelikke andmeid jalakäijate ja jalgratturite liikumise kohta

29.10

Pärnus opositsiooni jäänud Reformierakond peab koalitsioonilepingut Pärnule üle jõu käivaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo