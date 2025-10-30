X!

Vihmane suvi tõi põllupidajatele mitu häda kaela

Eesti
Liigniiskusest kahjustatud põld Lõuna-Eestis. Pilt on illustratiivne.
Liigniiskusest kahjustatud põld Lõuna-Eestis. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: ERR
Eesti

Tänavuse vihmase suve tõttu on paljud põllupidajad väga keerulises olukorras, põldude liigniiskusest tekkinud kahjud on kogu sektorile hinnanguliselt üle saja miljoni euro.

Võrumaal Navi külas tegutseva Ilumäe talu peremehe Jaanus Trolla mitu põldu olid suvel lausa vee all ja seetõttu tuli leppida nendel põldudel saagi ikaldumisega. Kui tavaliselt on sellistel aastatel kokkuostuhinnad tõusnud, siis tänavu pole hinnad märgatavalt muutunud.

"Nüüd on siis selgunud, kui saak hakkab enam-vähem kokku saama, et keskeltläbi üks kolmandik saagist on kadunud. Kõige halvem asi hetkeseisuga on see, et kokkuostuhinnad on samad, mis olid eelmine aasta ja kui hakkad hinda juurde kauplema, siis tuuakse välismaalt sisse. Siis öeldakse, et meil poolakad, hollandlased ja lätlased ootavad," rääkis Trolla.

"Paistab, et sealpool on natuke parem või on hulga paremad need saagid, et üldiselt on kehva seis," lisas põllumees.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi biomajanduse asekantsleri Madis Pärteli sõnul on ministeerium sektori esindajatega korduvalt kohtunud, et aru saada, kui tõsised mured on ja püüdnud leida omalt poolt lahendusi.

"Me oleme jõudnud kahele järeldusele. Üks on see, mis puudutab erinevaid nõudeid, mis toetusmeetmete täitmiseks on eelduslikud, et nende leevendamine. Me oleme mitmes kohas paindlikult vaadanud nõuetele. Teiseks on see, et me oleme näinud, et päris suured kahjud on tekkinud liigniiskusest ja oleme küsinud Euroopa Komisjonist, Euroopa Liidu kriisireservist vahendeid põllumeeste toetamiseks," selgitas Pärtel.

Kuid möödunud aastate kogemus on näidanud, et põllumeestel pole ikalduse kompensatsioonile mõtet loota.

"Elu on näidanud, et kui isegi solidaarsusest jagatakse toetusi neile, kes on pihta saanud, siis need summad on pigem olnud väga tagasihoidlikud. Kui me ise oleme arutanud, et kahju sektorile on üle saja miljoni olnud – aiandus ja teraviljakasvatus kokku, siis sellistel juhtudel on komisjon aidanud võib-olla alla viiemiljonilise summaga varasemate näidete põhjal," rääkis Pärtel.

"Ma ei tea, kas seekord ka nii läheb, et see kompensatsioon on väga väike osa sellest, mis tootjatel kahju on olnud," lisas asekantsler.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

kultuurirännak

"Pealtnägija" dokk

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:32

Keila Coolbet sai eurosarjas teise napi kaotuse järjest

08:32

SKP kiirhinnang: majandus kasvas kolmandas kvartalis 0,9 protsenti Uuendatud

08:26

Tartumaal hukkus autode laupkokkupõrkes kaks inimest

08:05

Taas platsile pääsenud Tamm lõi karikamängus värava

07:59

Otse kell 12: valitsuse pressikonverentsil Michal, Tsahkna, Sutt, Joller

07:49

Tartus hukkus kaubikuga kokku põrganud elektritõukerattur

07:38

Trump teatas Xi-ga saavutatud kokkuleppest tollide ja haruldaste muldmetallide ekspordi osas

07:34

Vihmane suvi tõi põllupidajatele mitu häda kaela

07:13

Trump käskis Pentagonil taaskäivitada tuumakatsetused

06:55

Kliimaministeerium paneb maaomanikele kohustuse võõrliike tõrjuda

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

29.10

Sõja 1344. päev: Ukraina ründas öösel vähemalt kolme Vene nafta- ja keemiatehast Uuendatud

29.10

Pevkur: USA väed ei lahku Eestist Uuendatud

29.10

Purga vahetab välja kultuuriministeeriumi kantsleri

28.10

Maarja Krais-Leosk: mõni ebaõiglus on hiigelsuur, üleelusuurune

29.10

Meedia: USA luure hinnangul jätkab Putin sõda kõigele vaatamata

29.10

Bill Gates: kliimamuutus ei ole maailma suurim probleem

29.10

Doktoritöö pakkus välja eestlastele sobiva planeedisõbraliku toidusedeli

28.10

Kahes riigiettevõttes on keskmine kogupalk üle 5000 euro kuus

29.10

Noorte ukrainlaste sissevool tekitab Poolas ja Saksamaal ärevust

29.10

Kallas Reformierakonnast: uueks aastaks peaks olema selge, kuidas edasi

ilmateade

loe: sport

08:32

Keila Coolbet sai eurosarjas teise napi kaotuse järjest

08:05

Taas platsile pääsenud Tamm lõi karikamängus värava

00:04

Iisraeli klubi jätkab Euroliiga liidrina, Monaco teenis väärt võidu

29.10

Lajal sai Slovakkias kogenud kohalikust jagu

loe: kultuur

29.10

Jan Uuspõld teeb oma debüüdi Kellerteatris trilleris "Peegel"

29.10

Luhats sarjast "Lühhike öppetus Eesti kultuurist": selliseid projekte ERR-il enam võimalust teha pole

29.10

Elektriteater avab Tartu Raekoja platsil uue kinosaali

29.10

Festival Hullunud Tartu keskendub sel korral köitele

loe: eeter

29.10

Teledokis "Mati Alaver – valgusest varju" tulid päevavalgele uued detailid Uuendatud

29.10

Luhats sarjast "Lühhike öppetus Eesti kultuurist": selliseid projekte ERR-il enam võimalust teha pole

29.10

Lunge: raamatut kirjutada on veel vara, sest kogu aeg juhtub uusi lugusid

29.10

Toidupolitsei viinerite lihasisaldusest: broilerilihamass ei lähe liha alla

Raadiouudised

29.10

Päevakaja (29.10.2025 18:00:00)

29.10

Isamaa ei ole veel Tallinna koalitsiooni osas otsust langetanud

29.10

TÜ kliinikum ja Tartu linn on seda meelt, et loodav Tallinna haigla ja PERH liituda ei tohiks

29.10

Isamaa ja EKRE koalitsioon jätab Reformierakonna Viljandis opositsiooni

29.10

Eesti Panga nõukogu liikmed: Kaasiku pikaajaline töö keskpangas on pigem pluss

29.10

Raadiouudised (29.10.2025 15:00:00)

29.10

Raadiouudised (29.10.2025 12:00:00)

29.10

Tartus asuv Elektriteater avab teise saali

29.10

Tallinn hakkab saama tegelikke andmeid jalakäijate ja jalgratturite liikumise kohta

29.10

Pärnus opositsiooni jäänud Reformierakond peab koalitsioonilepingut Pärnule üle jõu käivaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo