Postimees Grupp langes taas kahjumisse

Majandus
Postimehe maja Tallinnas.
Postimehe maja Tallinnas. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Meediakontserni Postimees Grupp eelmise majandusaasta käive oli 31 miljonit eurot, kuid kahjumiks kujunes 429 000 eurot. Digitellimuste maht suurenes aastaga üheksa protsendi võrra.

Margus Linnamäe enamusosalusega Postimees Grupi värske aruanne näitab, et eelmise aasta 1. maist kuni selle aasta aprilli lõpuni väldanud majandusaastal ulatus nende käive 31 miljoni euroni, mida oli üks protsent rohkem kui eelnenud majandusaastal.

52 protsenti kogukäibest moodustasid tellimustulud, mis kasvasid aastaga neli protsenti, seda eelkõige digitellimuste tõttu, mille maht suurenes ligi üheksa protsenti. Üksikmüügi käive langes samas 415 000 eurolt 386 000 eurole ja reklaamitulu kaheksa protsendi võrra 10,8 miljoni euroni.

"Langus on tingitud nii pabertoodete reklaami turu jätkuvast kahanemisest kui ka majanduskeskkonna üldisest jahtumisest, mis on vähendanud ettevõtete reklaamieelarveid ja pikendanud otsustusprotsesse," põhjendas väljaanne.

Üle-eelmisel majandusaastal oli grupi kahjum ligi neli miljonit eurot, mullu aga jõuti 2,16 miljoni eurose kasumini, mida ettevõte selgitas tütarettevõtte müügi ja tegevuskulude tõhustamisega. Nüüd langes Postimees Grupp taas kahjumisse, mille suuruseks kujunes 429 000 eurot.

Töötajaid oli ettevõttes keskmiselt 468 ja nende arv kahanes aastaga 13 võrra. Tööjõule kulus 12,87 miljonit eurot, lisaks 4,2 miljonit eurot sotsiaalmaksu.

Ettevõtte käibekapital on negatiivne ehk lühiajalised kohustised ületavad käibevarasid. Emaettevõte MM Grupp on kinnitanud, et vajadusel jätkab tütarettevõttele finantstoetuse andmist.

Postimees Grupp hõlmab ajalehte Postimees, selle eesti-, vene- ja ingliskeelset veebiväljaannet, meelelahutusportaale Elu24 ja Limon ning lisaks maakonnalehti ja nende uudisteportaale. Ka kuuluvad gruppi nädalakiri Maa Elu, ajakiri 60+, uudisteagentuur BNS, Express Post ja veel mitu ettevõtet.

Toimetaja: Karin Koppel

