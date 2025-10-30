X!

Maxima e-pood lõpetab Ida-Virumaal tegevuse

Majandus
Maxima e-pood Barbora
Maxima e-pood Barbora Autor/allikas: LRT/J. Stacevičiaus
Majandus

Leedu väljaanne Verslo žinios teatas, et Maxima e-pood Barbora lõpetab alates 1. novembrist tegevuse mitmes Baltikumi piirkonnas, sealhulgas ka Ida-Virumaal.

Kullerteenuseid pakkuv ettevõte Barbora lõpetab tegevuse Daugavpilsis ja Liepājas. Barbora lõpetab veel tegevuse ka Ida-Viru maakonnas ning Panevėžyses ja Šiauliais.

"Meie eesmärk on tagada parim kliendikogemus ja ettevõtte jätkusuutlik kasv. Pärast tegevuse efektiivsuse hindamist oleme otsustanud lõpetada tegevuse Panevėžyses ja Šiauliais. Täname siiralt kõiki kliente usalduse ja lojaalsuse eest," ütles turundus- ja kommunikatsioonijuht Indrė Vaiginė.

Nende piirkondade kliendid saavad Barbora teenuseid kasutada kuni 31. oktoobrini kella 21.00-ni. Kõik enne seda kuupäeva esitatud tellimused toimetatakse tavapäraselt kohale, vahendas Lrt.

Barbora juhi Povilas Šulyse sõnul jätkab ettevõte tegevust Vilniuses, Kaunases, Klaipėdas, Marijampolės ja Alytuses. Eestis keskendub ettevõte Tallinna ja Tartu teeninduspiirkondadele.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: LRT, Verslo žinios, LSM

kultuurirännak

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:39

Riigikohus tagastas EKRE-le e-häälte ülelugemise kaebuse

14:38

Merilo: sõjahüsteeria teeb meile karuteenet

14:29

Saku Sporting võib laupäeval meistriliiga hõbeda kindlustada

14:27

Allan Puur ja Mark Gortfelder: sotsiaalministeeriumi perepoliitika raportist

14:19

Vennad Piusid uue kultuurisarja esitlusel: üllatusi jagub ka meile endile

14:09

Maxima e-pood lõpetab Ida-Virumaal tegevuse

14:08

"Terevisioonis" valmis magusalt maitsev kartulitort

13:59

Harri Tiido: puhkavast ajust

13:51

Bublik pani rivaali paika: ta räägib liiga palju

13:50

Tallinn otsib Hirvepargile pimedust väärtustavat valguslahendust

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11:03

Tartus hukkus kaubikuga kokku põrganud elektritõukerattur Uuendatud

29.10

Pevkur: USA väed ei lahku Eestist Uuendatud

29.10

Purga vahetab välja kultuuriministeeriumi kantsleri

13:26

Tartumaal hukkus autode laupkokkupõrkes kaks inimest Uuendatud

29.10

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

11:10

Tiivas: töötukassa koondab ligi 170 inimest

29.10

Sõja 1344. päev: Ukraina ründas öösel vähemalt kolme Vene nafta- ja keemiatehast Uuendatud

29.10

Kallas Reformierakonnast: uueks aastaks peaks olema selge, kuidas edasi

10:26

Lukoili välisvarad ostab Gunvor

28.10

Maarja Krais-Leosk: mõni ebaõiglus on hiigelsuur, üleelusuurune

ilmateade

loe: sport

14:29

Saku Sporting võib laupäeval meistriliiga hõbeda kindlustada

13:51

Bublik pani rivaali paika: ta räägib liiga palju

13:12

Mayweather ja Pacquiao tahavad uuesti ringi astuda

12:33

Pärnu alustas Aadu Luukase karikavõistlusi kindla võiduga

loe: kultuur

13:42

Suri lavastaja ja stsenarist Valentin Kuik

11:28

DJ Critikal avaldas albumi "Virmalise 5a"

11:18

PÖFF-il esitleb oma lavastajadebüüti šoti näitleja James McAvoy

10:31

"Plekktrummi" külaline on Jaan Aru

loe: eeter

14:19

Vennad Piusid uue kultuurisarja esitlusel: üllatusi jagub ka meile endile

14:08

"Terevisioonis" valmis magusalt maitsev kartulitort

13:01

Unearst: kroonilist unetust esineb igal kümnendal täiskasvanul

12:27

"Ringvaates" selguvad Eesti Laulu 12 osalejat

Raadiouudised

13:00

Töötukassa koondab ligi 170 inimest

12:55

Oulu on saanud Soome idufirmade keskuseks

12:50

Narvas lõhuti kaevetöödega vanaaegset tänavasillutist

12:30

Reedel sajab aeg-ajalt vihma

12:25

Raadiouudised (30.10.2025 12:00:00)

10:20

Vihmane suvi tõi põllupidajatele suure kahju

10:05

Hollandi parlamendivalimised tõid tasavägise tulemuse

09:50

Kliimaministeerium paneb maaomanikele kohustuse võõrliike tõrjuda

09:45

Vihmasadu liigub saartelt üle maa kirdesse

09:20

Raadiouudised (30.10.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo