Maxima e-pood lõpetab Ida-Virumaal tegevuse

Leedu väljaanne Verslo žinios teatas, et Maxima e-pood Barbora lõpetab alates 1. novembrist tegevuse mitmes Baltikumi piirkonnas, sealhulgas ka Ida-Virumaal.

Kullerteenuseid pakkuv ettevõte Barbora lõpetab tegevuse Daugavpilsis ja Liepājas. Barbora lõpetab veel tegevuse ka Ida-Viru maakonnas ning Panevėžyses ja Šiauliais.

"Meie eesmärk on tagada parim kliendikogemus ja ettevõtte jätkusuutlik kasv. Pärast tegevuse efektiivsuse hindamist oleme otsustanud lõpetada tegevuse Panevėžyses ja Šiauliais. Täname siiralt kõiki kliente usalduse ja lojaalsuse eest," ütles turundus- ja kommunikatsioonijuht Indrė Vaiginė.

Nende piirkondade kliendid saavad Barbora teenuseid kasutada kuni 31. oktoobrini kella 21.00-ni. Kõik enne seda kuupäeva esitatud tellimused toimetatakse tavapäraselt kohale, vahendas Lrt.

Barbora juhi Povilas Šulyse sõnul jätkab ettevõte tegevust Vilniuses, Kaunases, Klaipėdas, Marijampolės ja Alytuses. Eestis keskendub ettevõte Tallinna ja Tartu teeninduspiirkondadele.