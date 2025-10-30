X!

Tallinna turgude juhid sahkerdasid sularaha ja müügilubadega

Nõmme turg
Nõmme turg
Eesti

Tallinna sisekontroll tuvastas Tallinna turgudel probleemid sularaha käitlemise ja müügilubade väljastamisega, teatas linnavalitsuse pressiteenistus. Linnapea Jevgeni Ossinovski sõnul võtsid Tallinna turge juhtinud inimesed turgudel kauplejatelt makstud rahast osa endale.

Ossinovski (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) ütles pressiteate vahendusel, et "järjekordne Keskerakonna korruptsioonipesa sai likvideeritud".

"Linna sisekontroll tuvastas, et Tallinna turge juhtinud inimesed kasutasid süsteemselt ära oma ametipositsiooni ning võtsid turgudel kauplejatelt makstud rahast osa endale. Täpse kahju suuruse tuvastab menetlus, aga kuna tegevus toimus aastaid, on alust arvata, et see summa on kümnetes tuhandetes," sõnas linnapea.

"Tallinna Turud oli klassikaline keskerakondlik asutus. Seda juhtis alates 2016. aastast Keskerakonna liige Kersti Otteson ning tegi seda kuni selle aastani, mil ta töölt vabastati. Ebaseaduslik praktika oli iseenesest lihtne – kauplejalt võeti raha viie päeva eest, aga linna infosüsteemi kanti kauplemise kestuseks kolm päeva. Kahe päeva raha linnakassasse ei jõudnud. Müügilubade muutmisi tegid kaks Ottesoni alluvat, kes tänaseks on ametist vabastatud, ning see jätkus ka veel pärast Ottesoni lahkumist ikka edasi – see näitab, kui nahaalne kultuur oli asutuses tekkinud," kirjeldas Ossinovski.

Ossinovski ütles, et Tallinna sisekontroll töötab tõhusalt ja see kinnitab, et linn suudab end puhastada aastate jooksul juurdunud korruptsioonist.

"Juba eelmisel aastal otsustas uus linnavalitsus lõpetada Tallinna Turud eraldiseisva asutusena ning liita turgude haldamine aktsiaseltsiga Tallinna Arendused. Selle tulemusena hakati inimesi vahetama ning see aitas sisekontrollil nimetatud rikkumiste osas jälile jõuda," lausus linnapea.

Selle aasta algusest Tallinna turge haldava AS-i Tallinna Arendused juhatuse liige Rainer Aavik ütles, et tänu sisekontrolli kiirele tegutsemisele suutis asutus rikkumise tuvastada ja sellele reageerida.

"Meile on oluline, et turgude haldamine oleks usaldusväärne ja avatud ning teeme kõik, et sarnaseid olukordi tulevikus vältida," ütles Aavik.

Ettevõte plaanib muuhulgas järk-järgult lõpetada müügilubade eest sularahas tasumise võimaluse. "Muudame müügilubade süsteemi, täpsustame töökorraldust, piirame sularahas arveldamist ja hindame üle varasemad sularahatehingud," kirjeldas Aavik.  

Rikkumised ilmnesid oktoobris tehtud sisekontrolli käigus. Uurimise tulemusena tuvastati 2025. aasta kohta üle 30 probleemse juhtumi, mis olid seotud peamiselt müügilubade vormistamise hilinemisega. Sularaha omastamise tõsine kahtlus esineb viiel juhul. Kahju täpse suuruse selgitab välja lisauurimine.  

AS Tallinna Arendused annab nõukogule ja linna omanikuesindajatele regulaarselt ülevaate muudatuste ettevalmistamisest ning jätkab koostööd linna sisekontrolli ja õiguskaitseorganitega.  

Kõik turud on avatud ning kauplemine toimub tavapäraselt. Tänavu kümne kuu jooksul on turgudel tegutsenud üle 150 kaupleja, kellele on enam kui 2000 korral väljastatud selleks vajalik müügiluba.   

Tallinna linna hallatavad turud on Kalaturg, Mustamäe turg, Nõmme turg ja Viru tänav 26 lillekioskid.

Toimetaja: Mari Peegel

