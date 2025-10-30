Uuring: Macroni toetus on rekordmadal

Väljaande Le Figaro poolt avaldatud uuring näitab, et Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni toetus kukkus rekordmadalale ning tema tegevust toetab ainult 11 protsenti prantslastest.

Viimane Veriani uuring näitab, et Macron on Prantsusmaa lähiajaloo üks ebapopulaarsemaid riigijuhte. Eelmine rekordihoidja oli Macroni eelkäija François Hollande, kelle toetus langes tema ametiaja lõpus samuti 11 protsendini, vahendas Politico.

Ka teised küsitlused näitavad, et Macroni toetus on langenud rekordmadalale. Uuringufirma Ipsos avaldas uuringu oktoobri alguses, mis näitas, et Macroni tegevust toetab ainult 19 protsenti prantslastest.

"Macron peaks olema pime või kurt, et mitte aru saada, et teda ei sallita," ütles üks presidendi endine nõunik veebiväljaandele Politico.

Macron pole siiani suutnud lahendada riigis valitsevat poliitilist ummikseisu, kuna viimased parlamendivalimised andsid alamkoja, kus ühelgi parteil pole selget enamust.

Eelmise aasta lõpus lagunes pärast kolmekuulist ametisolekut Michel Barnier' valitsus, kuna parempopulistid liitusid siis vasakpopulistide algatatud umbusaldusavaldusega. Seejärel astus ametisse Francois Bayrou vähemusvalitsus, mis lagunes septembri alguses. Nüüd juhib vähemusvalitsust Sebastien Lecornu.

Politico märgib samas, et sarnaste raskustega seisavad silmitsi ka teised riigijuhid. Politico küsitluste kohaselt on Briti peaministri Keir Starmeri reiting umbes 20 protsenti, Saksa kantsleri Friedrich Merzi toetus on 25 protsenti.