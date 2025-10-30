X!

Itaalia kohus ei andnud Sitsiilia silla projektile rohelist tuld

Itaalia valitsus tahab ehitada silla üle Messina väina
Itaalia valitsus tahab ehitada silla üle Messina väina Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ANDREAS SOLARO
Itaalia valitsus tahab ehitada 13,5 miljardi euro eest Sitsiilia silla, kuid riiklikke projekte kontrolliv kohus ei andnud projektile heakskiitu. Itaalia valitsus teatas aga neljapäeval, et kavatseb projektiga siiski edasi liikuda.

Rooma kohus ei andnud oma viimase otsuse kohta otsest põhjendust, kuid teatas, et täielik kirjalik otsus avaldatakse 30 päeva jooksul.

Ajaleht Financial Times kirjutab, et viimane kohtuotsus oli Giorgia Meloni valitsuse jaoks tõsine tagasilöök. Valitsus tahab elavdada Lõuna-Itaalia majandust ning eraldas silla ehitamiseks 13,5 miljardit eurot. 

Pärast kohtuotsust kinnitasid nii Meloni kui ka asepeaminister Matteo Salvini, et projekt viiakse siiski ellu. 

Kohus on projekti kohta juba varem lisaselgitusi nõudnud. Kolmapäeval väljendasid kohtunikud ka muret projekti rahalise jätkusuutlikkuse pärast, teatades, et kulud pole korralikult välja toodud. 

Mõni tund hiljem teatasid Meloni ja tema liitlased, et kohtunikud on ületanud oma volitusi. Meloni kantselei teatas, et see on järjekordne näide, kuidas kohtusüsteem sekkub valitsuse ja parlamendi tegevusse. 

Salvini väitis, et kohus tegi poliitilise otsuse ja lubas, et kasutab kõiki võimalikke vahendeid tööde alustamiseks. 

Samal ajal on Sitsiilias tekkinud veel ka silla-vastased protestid. Mõned aktivistid leiavad, et silla ehitamise käigus saaks kahjustada piirkonna keskkond.

Itaalia poliitikud on samas juba 19. sajandi lõpust tahtnud Sitsiilia ühendada ülejäänud riigi territooriumiga. Ka Silvio Berlusconi valitsus üritas silda ehitada. Viimati pandi projekt pausile 2012. aastal, kui Itaaliat tabas võlakriis.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

