Venemaa ametnikud ja Telegrami kanalid teatasid, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu reedet Orjoli oblastis asuvat soojuselektrijaama.

Oluline Vene-Ukraina sõjas reedel, 31. oktoobril kell 5.50:

- Ukraina droonid ründasid Orjoli oblastis asuvat soojuselektrijaama;

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 114 lahingut.

Ukraina droonid ründasid Orjoli oblastis asuvat soojuselektrijaama

Orjoli oblasti kuberner Andrei Klõtškov teatas, et droonirünnaku tõttu sai kahjustada soojuselektrijaam. Sotsiaalmeediakanal Astra vahendas, et kohalikud elanikud teatasid plahvatustest, vahendas The Kyiv Independent.

Russian thermal power plant in Oryol is under drone attack right now pic.twitter.com/rIEliM45Mz — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) October 30, 2025

Klõtškov väitis, et alla tulistatud droonide rusud kahjustasid jaama elektrivarustusseadmeid. Ta teatas, et sündmuskohal tegutsevad päästetöötajad.

Orjoli soojuselektrijaam kuulub RIR Energole, mis on Venemaa üks suurimaid elektrienergia tootjaid.

Venemaa Telegrami kanalite teatel toimusid plahvatused ka Vladimiris ja Jaroslavlis. Kohalike elanike sõnul tegutses mõlemas piirkonnas õhutõrje. Sotsiaalmeediakanal Astra hindas, et Vladimiris oli rünnak suunatud kohaliku alajaama vastu, mis on piirkonna üks tähtsamaid energiarajatisi. Jaroslavlis toimusid plahvatused kohaliku naftatöötlemistehase lähedal, vahendas The Kyiv Independent.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 114 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 114 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Lõmani suunas ründas Vene armee üheksa korda, Pokrovski suunal toimus aga lausa 40 kokkupõrget. Kramatorski suunal tõrjusid Ukraina väed mitu okupantide rünnakut Stupotški suunas. Kupjanski suunal viis agressor läbi mitu rünnakut Pešanoje ja Petrovpavlovka suunas. Mujal oli rünnakuid vähem, vahendas Ukrainska Pravda.