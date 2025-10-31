Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskus avas uued kasvuhooned ja rekonstrueeritud õunahoidla. Uus taristu aitab muuta kompleksi energiatõhusamaks, teadustöö täpsemaks ning parandab puuvilja- ja marjakultuuride säilitamise ja paljundamise võimalusi.

Viljandimaal asuva Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskuse tegevus on eelkõige suunatud puuvilja- ja marjasortide aretusele ja nende kollektsioonide ehk geneetilse ressursi säilitamisele, rääkis keskuse analüüsiüksuse juht Hedi Kaldmäe ERR-ile. "Meie põhivastutus on Eestis aretatud ja Eesti tingimustesse sobivate, siin kohanenud puuvilja- ja marjasortide säilitamine ja aretamine meie enda kasvatajatele ja tootjatele."

Kuni selle nädalani olid aga Pollis tingimused näiteks aretusmaterjali ette kasvatamiseks ja paljundamiseks viletsad. Kollektsioone hoitakse aedades kus nad on haigustele ja kahjuritele vastuvõtlikud. Aretusmaterjali kasvatamiseks ja paljundamiseks oli keskuses aga üks kütteta kilemaja.

Sel nädalal keerati Pollis aga justkui uus lehekülg, sest avati vastvalminud uus kompleks. Uude kompleksi kuuluvad muu hulgas ka kaks ligi 200 ruutmeeri suurust kasvuhoonet – üks on mõeldud just haigusvabade emataimede säilitamiseks, teine aga taimede ettekasvatamiseks ja laboritingimustes paljundatud taimede aklimatiseerimiseks.

Mõlemad kasvuhooned on Eestis ainulaadsed, sest on putukakindlad, ütles Kaldmäe: "See tähendab seda, et kõik õhutusavad on varustatud putukakindlate võrkudega ja sinna majadesse on võimalik sisse minna ainult läbi lüüside, kus siis tekitatakse eelnevalt ülerõhk, selleks, et väljast ei tuleks sisse meiega koos ka kahjureid."

Ühest küljest võimaldavad seesugused kasvuhooned alustada varakevadel märksa varem kui kilemajas taimede ettekasvatamist, teisalt aga loob putukakindlus turvalisema ja putukate abil levitatavate haiguste eest kaitstud keskkonna, kus puuvilja- ja marjasorte säilitada.

Kaldmäe selgitas, et putukakindlus ei tähenda, et taim juba on ilma haigusteta. "Me peame sinna sisse viima taime, mis on kontrollitud ja millel ei ole haigusi. Putukakindlus tähendab seda, et ühelt taimelt teisele ei ole võimalik heade hügieenitingimuste juures ka nakkust edasi viia juhul kui meil mõni taim peaks mingil põhjusel olema näiteks viirushaige."

See omakorda võimaldab aga ka kasvuhoonest välja jagada haigusvaba materjali nii puukoolidele, aga ka välismaale.

"Kuna meie vastutada on puuvilja- ja marjakultuuride geneetilise ressursi säilitamine ja selle kättesaadavaks tegemine teadustööks, siis meie käest küsivad materjali üle maailma ka teised uurimisasutused. Ja oluline on see sellpärast, et meile tuleb järjest uusi taimehaigusi ja taimekahjureid ja kui me praegu hoiame oma taimekollektsioone aedades, siis seal nad ei ole haiguste ja kahjurite eest kaitstud, aga kui me saame selle läbi labori, katseklaasi etapi tuua kasvuhoonesse ja säilitada teda sellisena, haigusvabana nii nagu ta meil praegu on, siis see on juba suur võit," rääkis Kaldmäe.

Lisaks putukakindlatele kasvuhoonetele on Polli uues kompleksis olemas ka majandushoone ja paljunduslabor.