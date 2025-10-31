X!

Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskus avas uued kasvuhooned

Eesti
Õunad.
Õunad. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Eesti

Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskus avas uued kasvuhooned ja rekonstrueeritud õunahoidla. Uus taristu aitab muuta kompleksi energiatõhusamaks, teadustöö täpsemaks ning parandab puuvilja- ja marjakultuuride säilitamise ja paljundamise võimalusi.

Viljandimaal asuva Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskuse tegevus on eelkõige suunatud puuvilja- ja marjasortide aretusele ja nende kollektsioonide ehk geneetilse ressursi säilitamisele, rääkis keskuse analüüsiüksuse juht Hedi Kaldmäe ERR-ile. "Meie põhivastutus on Eestis aretatud ja Eesti tingimustesse sobivate, siin kohanenud puuvilja- ja marjasortide säilitamine ja aretamine meie enda kasvatajatele ja tootjatele."

Kuni selle nädalani olid aga Pollis tingimused näiteks aretusmaterjali ette kasvatamiseks ja paljundamiseks viletsad. Kollektsioone hoitakse aedades kus nad on haigustele ja kahjuritele vastuvõtlikud. Aretusmaterjali kasvatamiseks ja paljundamiseks oli keskuses aga üks kütteta kilemaja.

Sel nädalal keerati Pollis aga justkui uus lehekülg, sest avati vastvalminud uus kompleks. Uude kompleksi kuuluvad muu hulgas ka kaks ligi 200 ruutmeeri suurust kasvuhoonet – üks on mõeldud just haigusvabade emataimede säilitamiseks, teine aga taimede ettekasvatamiseks ja laboritingimustes paljundatud taimede  aklimatiseerimiseks.

Mõlemad kasvuhooned on Eestis ainulaadsed, sest on putukakindlad, ütles Kaldmäe: "See tähendab seda, et kõik õhutusavad on varustatud putukakindlate võrkudega ja sinna majadesse on võimalik sisse minna ainult läbi lüüside, kus siis tekitatakse eelnevalt ülerõhk, selleks, et väljast ei tuleks sisse meiega koos ka kahjureid."

Ühest küljest võimaldavad seesugused kasvuhooned alustada varakevadel märksa varem kui kilemajas taimede ettekasvatamist, teisalt aga loob putukakindlus turvalisema ja putukate abil levitatavate haiguste eest kaitstud keskkonna, kus puuvilja- ja marjasorte säilitada.

Kaldmäe selgitas, et putukakindlus ei tähenda, et taim juba on ilma haigusteta. "Me peame sinna sisse viima taime, mis on kontrollitud ja millel ei ole haigusi. Putukakindlus tähendab seda, et ühelt taimelt teisele ei ole võimalik heade hügieenitingimuste juures ka nakkust edasi viia juhul kui meil mõni taim peaks mingil põhjusel olema näiteks viirushaige."

See omakorda võimaldab aga ka kasvuhoonest välja jagada haigusvaba materjali nii puukoolidele, aga ka välismaale.

"Kuna meie vastutada on puuvilja- ja marjakultuuride geneetilise ressursi säilitamine ja selle kättesaadavaks tegemine teadustööks, siis meie käest küsivad materjali üle maailma ka teised uurimisasutused. Ja oluline on see sellpärast, et meile tuleb järjest uusi taimehaigusi ja taimekahjureid ja kui me praegu hoiame oma taimekollektsioone aedades, siis seal nad  ei ole haiguste ja kahjurite eest kaitstud, aga kui me saame selle läbi labori, katseklaasi etapi tuua kasvuhoonesse ja säilitada teda sellisena, haigusvabana nii nagu ta meil praegu on, siis see on juba suur võit," rääkis Kaldmäe.

Lisaks putukakindlatele kasvuhoonetele on Polli uues kompleksis olemas ka majandushoone ja paljunduslabor.

kultuurirännak

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:55

Hispaania peaminister andis senatis aru partei rahaasjadest

09:46

Slovakkia kehtestas kõnniteedel liikumisele kiirusepiirangu Uuendatud

09:45

Polli aiandusuuringute keskus avas uued kasvuhooned

09:40

Mitmel pool sajab vihma

09:40

Ecuadori klubi mängis Libertadorese poolfinaalis suure edu maha

09:34

Neutronkiirgus paljastas naatriumioonaku vananemise põhjused

09:30

Raadiouudised (31.10.2025 09:00:00)

09:14

Veikko Luhalaid: päriselust ja paragrahvidest, koolidest ja ministeeriumist

09:07

Põhimeestele puhkust andnud Tartu Bigbank oli Tallinna Ülikoolist kindlalt üle

08:58

Universum ei saa põhimõtteliselt olla simulatsioon

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

30.10

Tartumaal hukkus autode laupkokkupõrkes kaks inimest Uuendatud

30.10

Merilo: sõjahüsteeria teeb meile karuteenet

30.10

Tartus hukkus kaubikuga kokku põrganud elektritõukerattur Uuendatud

30.10

Tiivas: töötukassa koondab ligi 170 inimest

30.10

Lukoili välisvarad ostab Gunvor

09:46

Slovakkia kehtestas kõnniteedel liikumisele kiirusepiirangu Uuendatud

30.10

Kliimaministeerium paneb maaomanikele kohustuse võõrliike tõrjuda

30.10

Eesti Laul 2026 esimesed finalistid on selgunud

30.10

Valitsus kiitis heaks hasartmängumaksu langetuse Uuendatud

30.10

Linn kahtlustab Tallinna turgude eksjuhte sularaha ja müügilubadega sahkerdamises Uuendatud

ilmateade

loe: sport

09:40

Ecuadori klubi mängis Libertadorese poolfinaalis suure edu maha

09:07

Põhimeestele puhkust andnud Tartu Bigbank oli Tallinna Ülikoolist kindlalt üle

08:37

Thunder ja Spurs jätkavad võimsalt

08:05

Paskotši aitas Genti karikasarjas kaheksandikfinaali

loe: kultuur

08:25

Ansambel Meelik avaldas debüütalbumi "[Tööpealkiri]"

07:58

Karl Killing ja Villemdrillem avaldasid ühise EP "Kui tln juba magab"

07:47

Mingo Rajandi esitleb Jazzkaarel uut teost "Lady Sapiens"

30.10

Uusberg: viimased viis aastat on linnateatri kollektiivi palju vapramaks teinud

loe: eeter

30.10

Järvis-Milder Vanilla Ninja võistlusloost: selles on midagi clubkungfulikku

30.10

Eesti Laulu finaali pääsenud Noep: tunnen, nagu mul oleks sünnipäev

30.10

Eesti Laul 2026 esimesed finalistid on selgunud

30.10

Eesti Laul 2026 toob saatejuhtidena kokku Korea ja Karl-Erik Taukari

Raadiouudised

30.10

Pärnu Vallikääru pargis võetakse maha mädanikukolletega puud

30.10

Päevakaja (30.10.2025 18:00:00)

30.10

Isamaa ja sotsiaaldemokraadid tahavad suurendada valijameeste hulka

30.10

Raadiouudised (30.10.2025 15:00:00)

30.10

Töötukassa koondab ligi 170 inimest

30.10

Oulu on saanud Soome idufirmade keskuseks

30.10

Narvas lõhuti kaevetöödega vanaaegset tänavasillutist

30.10

Reedel sajab aeg-ajalt vihma

30.10

Raadiouudised (30.10.2025 12:00:00)

30.10

Vihmane suvi tõi põllupidajatele suure kahju

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo