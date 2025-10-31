Uuring: võitlemast keelduvaid Vene sõdureid ootab peks, piin ja surm

Opositsioonilise väljaande Verstka uuring paljastab sünge pildi Venemaa armee sisemisest vägivallast. Vene ohvitserid piinavad ja hukkavad sõdureid, kes keelduvad Ukraina rindel võitlemast.

Verstka uuring tugines hukkunud sõdurite sugulaste tunnistustele, lekkinud videotele ja ametlikele kaebustele. Väljaanne tuvastas 101 sõjaväelast, keda süüdistatakse mõrvas ja piinamises. Väljaanne teatas, et kinnitatud on vähemalt 150 surmajuhtumit, kuid eeldab, et tegelik arv on palju suurem, vahendas The Guardian.

Kreml on samas korduvalt lükanud ümber teated, et Vene vägedes valitseb korralagedus. Verstka tugineb samas sõdurite ütlustele, kes ütlesid, et ohvitserid ähvardasid nad maha lasta, kui nad ei lähe rindele võitlema. Väljaanne tuvastas ka juhtumeid, kus sõdureid piinati surnuks.

Korraldusi eiranud sõdurid visati metallrestidega kaetud aukudesse, valati veega üle ja neid peksti tundide või isegi päevade kaupa. Uurimise käigus selgus veel, et vangistatud sõdurid pidid mõnikord omavahel võitlema.

Üks selline juhtum oli näha videolõigus, mida levitasid 2025. aasta mais Vene vägesid jälgivad rühmitused. Videolõigus näidatakse kahte meest augus, kellele öeldakse, et august pääseb välja ainult see, kes peksab teise surnuks.

Verstka tuvastas, et mitu tapmist oli seotud rahalise väljapressimisega. Ohvitserid lubasid, et ei saada sõdureid enesetapumissioonile, kui need annavad neile raha. Need, kes ei suutnud maksta või keeldusid, likvideeriti.

Enamik tuvastatud kurjategijatest on 30. ja 40. eluaastates keskastme ohvitserid, kellest paljud on varasemate Venemaa sõjaliste kampaaniate veteranid. Verstka tõdes, et vaatamata ulatuslikele tõenditele pole peaaegu kedagi vastutusele võetud.

Sõjaväeprokuratuuri allika sõnul on rindel teenivate ohvitseridega seotud juhtumite uurimine mitteametlikul tasandil keelatud. See tähendab, et need ohvitserid võivad tunda end karistamatult.