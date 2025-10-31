Ekspress Grupp kasvatas nii käivet kui kasumit

Ekspress Grupi kolmanda kvartali müügitulu kasvas aastases võrdluses 1,1 miljoni euro võrra (kuus protsenti), ulatudes 17,9 miljoni euroni. 2025. aasta üheksa kuu müügitulu kasvas eelmise aastaga võrdluses 3,6 miljoni euro võrra (seitse protsenti) 56,3 miljoni euroni.

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu lausus, et suurima panuse nii viimase kvartali kui ka üheksa kuu kasvu andsid 2024. aastal ostetud konverentsiettevõtted Eestis ja Leedus. "Lisaks panustasid müügitulu suurenemisse Delfi Leedu tehisintellekti projekt ning jätkuv kasv digitellimustulude lõikes kõikides riikides. Teistest äridest kasvasid piletimüügiplatvormide tulud ja digitaalsete väliekraanide tulud," ütles ta.

"Samas avaldas grupi tegevusele mõju Balti riikide ettevõtluskeskkonna üldine madalseis, mis väljendus reklaamitulude kaheprotsendilises vähenemises kolmandas kvartalis ja viis protsenti üheksa kuu jooksul," sõnas Rüütsalu.

Kontserni meediaettevõtete digitellimuste tulu ja digitellimust omavate inimeste arv kasvasid samal ajal aastases võrdluses kõigis kolmes riigis. Aastaga sai kontsern Balti riikides juurde ligi 22 000 digitellimust (10 protsenti) ja jõudis 2025. aasta kolmanda kvartali lõpus 245 000 tellimuseni.

Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli kolmandas kvartalis 2,4 miljonit eurot, suurenedes aastases võrdluses 0,4 miljoni euro võrra (21 protsenti). Üheksa kuu EBITDA oli 5,5 miljonit eurot, mis on eelmise aasta tase.

"Oleme rahul, et meie kasumlikkus kasvas protsentuaalselt rohkem kui müügitulu. Kasvu toetas 2024. aastal omandatud koolitus- ja konverentsiäri, kuid tulenevalt Baltimaade nõrgast majanduskeskkonnast oli surve all meediaettevõtete reklaamimüük, mis omakorda mõjutas EBITDA-d negatiivselt," märkis Rüütsalu.

Ekspress Grupp on Baltimaade meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Lisaks korraldavad grupi ettevõtted konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis.

Hans H. Luige enamusosalusega Ekspress Grupp alustas tegevust 1989. aastal ja annab tööd umbes 1000 inimesele.