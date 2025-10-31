Kiirhinnang: mulluse oktoobriga võrreldes tõusid hinnad 4,5 protsenti

Tegu on kiirhinnanguga, mis koos oktoobri hindade kohta laekuvate andmetega täpsustub.

"Esialgse hinnangu järgi aitasid oktoobris võrreldes septembriga üldist hinnatõusu pidurdada peamiselt toidukaubad, mille hinnad langesid juba teist kuud järjest," selgitas statistikaameti tarbijahindade tiimijuht Lauri Veski.

Oktoobri tarbijahinnaindeksi andmed avaldab statistikaamet 7. novembril.

Tarbijahinnaindeks kasutab kaaludena Eesti elanike tarbimisstruktuuri Eestis, harmoneeritud indeks võtab arvesse ka turistide tehtud kulutusi ning on võrreldav rahvusvahelise indeksiga HICP (harmonised index of consumer prices).

Ökonomist: viimati nägi nii madalaid inflatsiooninumbreid aprillis

Bigbanki ökonomist Raul Eamets ütles, et viimati nägi nii madalaid inflatsiooninumbreid selle aasta aprillis.

"Aasta keskmised inflatsiooni numbrid selguvad järgmise aasta alguses. Praeguseid arenguid vaadates võib eeldada, et need jäävad viie protsendi ümbrusesse, mis on EL-i võrdluses väga kõrge inflatsioon ja kindlasti mõjutab järgmise aasta palgakasvu numbreid," ütles Eamets.