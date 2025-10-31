X!

Jõgeval jätab loodav kolmikliit valimised võitnud Isamaa opositsiooni

Eesti
Peep Põdder
Peep Põdder Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Jõgeva vallas sündis valimisliidu Ühiselt Tegus, Keskerakonna ja EKRE kolmikliit. Uus koalitsioon soovib vallajuhi leida konkurssi korras. Valimised võitnud Isamaa jäeti opositsiooni.

Ligi 13 000 elanikuga Jõgeva vald on üks nendest omavalitsustest, kus Isamaa võitis küll valimised, kuid jäi vallavanema kohast ilma. Isamaa ja valimisliit Ühiselt Tegus said valimistel mõlemad kaheksa mandaati, kuid Isamaa kogus 114 häält valimisliidust rohkem.

"Valimisprotsess on kaheetapiline. Esimene etapp on see, kus kõik hoolega ennast promovad. Teine etapp on see, kui algavad sobivate partneritega läbirääkimised. Ja see on võib-olla kõige olulisem, sest seal alati ei loe mitte mandaatide arv, vaid oskus hästi läbi rääkida. Ja tõenäoliselt see teine etapp meil ei õnnestunud nii nagu oleks pidanud õnnestuma. Me jäime opositsiooni. Järelikult läbirääkimised ei olnud kõige edukamad," ütles Jõgeva vallavolikogu esimees, Isamaasse kuuluv Viktor Svjatõšev.

Jõgeva vallavolikogu aseesimees, keskerakondlane Peep Põdder ütles, et Keskerakonna esimene valik oli ikkagi praegune koalitsioonipartner Isamaa, ent kahjuks ei õnnestunud leida kolmandat koalitsiooni osapoolt.

Isamaa ja Keskerakonnaga koalitsioonikõnelustele tulnud valimisliiduga Omad Inimesed ei saadud kokkuleppele abivallavanemate ja volikogu esimehe kohtade jagamisel.

Isamaa asemel hakkas koalitsiooni moodustama aga sama palju mandaate saanud valimisliit Ühiselt Tegus, kuhu kuuluvad ka paljud endised reformierakondlased. Nende peamine nõudmine oli, et vallajuht peab tulema väljast ja konkursi korras.

Valimisliidu esinumber Rainis Poll ütles, et Isamaaga ei klappinud arusaamad juhtimise osas. "Siis toimusidki läbirääkimised teiste erinevate osapoolte vahel. Ja selline tulemus täna tuli. Kui on meil apoliitiline juhtimine, siis seda jooksmist ja manipulatsiooni oleks vähem. See ongi meie eesmärk, sest vald jõuaks stabiilsuseni," sõnas Poll.

Kõnelustel on kokku lepitud kohtade jaotus. Nüüd on plaan edasi minna investeeringute järjekorra paika seadmisega. Jõgeva haigla juht Põdder toob oluliste investeeringutena välja Jõgeva teenusmaja ehitamise, Mustveele suunduva tee silla ja koolistaadionite renoveerimised ning kergliiklusteede ehitamised. Kõnelustega soovitakse ühele poole saada kolme nädala jooksul.

Kokkuleppe kohaselt läheb volikogu esimehe koht Keskerakonnale, aseesimehe koht EKRE-le, vallavanema ja ühe abivallavanema koht Ühiselt Tegus, ja teise abivallvanema koht Keskerakonnale.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

kultuurirännak

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:45

Laupäev algab kerge vihmasajuga

21:41

Keila Coolbet oli otsustaval veerandil Läti Ülikoolist parem

21:33

Endises Murru vanglas tähistati Halloweeni

21:23

Politsei: Saaremaal ületavad kiirust peamisel mittesaarlased

21:21

Jõgeval jätab loodav kolmikliit valimised võitnud Isamaa opositsiooni

21:13

Rahvusvaheline spordikohus tuli Vene kelgusportlastele vastu

21:06

Räppar Mäx Eesti Laulu finaali pääsemisest: ma olen jalust rabatud

20:52

Taro Nõo juhtumist: kas õigussüsteem tegi piisavalt, et seda ära hoida? Uuendatud

20:47

CNN: Pentagon kiitis Ukrainale Tomahawkide andmise heaks, lõplik sõna on Trumpil

20:39

Eesti Laulu finaali pääsenud Robert Linna: kirjutasin armastuslaulu

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:40

Ukraina droonid ründasid Orjoli oblastis asuvat soojuselektrijaama Uuendatud

30.10

Merilo: sõjahüsteeria teeb meile karuteenet

10:32

Uus tasu elektriarvel saab olema 3,73 eurot megavatt-tunni kohta

04:49

Iru elektrijaamas seisis elektri tootmine pea neli kuud

30.10

Eesti Laul 2026 esimesed finalistid on selgunud

14:53

Rootslased müüvad Tallinnas Solarise keskuse Piilmannide firmale Uuendatud

07:18

Uuring: võitlemast keelduvaid Vene sõdureid ootab peks, piin ja surm

30.10

Tartumaal hukkus autode laupkokkupõrkes kaks inimest Uuendatud

13:06

Valitsuse kommunikatsioonibüroo saab uue juhi Uuendatud

04:52

Seim kiitis heaks Läti Istanbuli konventsioonist väljaastumise eelnõu

ilmateade

loe: sport

21:41

Keila Coolbet oli otsustaval veerandil Läti Ülikoolist parem

21:13

Rahvusvaheline spordikohus tuli Vene kelgusportlastele vastu

20:37

Kersna: Alaveri probleem pole psühholoogiline, vaid psühhiaatriline

20:20

Malõgina pidi Šotimaal nii üksik- kui paarismängus kaotusega leppima Uuendatud

loe: kultuur

18:58

Maalikunstnik Mara Ljutjuk: mind huvitab, mis toimub inimese sisekosmoses

18:56

Kumu tähistab 50 aasta möödumist revolutsioonilisest kunstisündmusest

18:54

Maalikunstnik Jüri Kask avas Tartu Kunstimuuseumis isikunäituse "Silmapilk"

18:53

PÖFF pühendab eraldi programmid Jessica Hausnerile ja Juozas Budraitisele

loe: eeter

21:06

Räppar Mäx Eesti Laulu finaali pääsemisest: ma olen jalust rabatud

20:39

Eesti Laulu finaali pääsenud Robert Linna: kirjutasin armastuslaulu

20:22

Minimal Windiga Eesti Laulu finaali pääsenud Ant: see on väga südamlik lugu

19:52

Kõik Eesti Laul 2026 finalistid on ​teada

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (31.10.2025 18:00:00)

15:30

Raadiouudised (31.10.2025 15:00:00)

12:40

Tuleval aastal jõustub uute hoonete varjendinõue

12:30

Laupäeval sajab kohati vähest vihma

12:25

Raadiouudised (31.10.2025 12:00:00)

09:55

Hispaania peaminister andis senatis aru partei rahaasjadest

09:45

Polli aiandusuuringute keskus avas uued kasvuhooned

09:40

Mitmel pool sajab vihma

09:30

Raadiouudised (31.10.2025 09:00:00)

30.10

Pärnu Vallikääru pargis võetakse maha mädanikukolletega puud

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo