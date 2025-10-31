Jõgeval jätab loodav kolmikliit valimised võitnud Isamaa opositsiooni

Ligi 13 000 elanikuga Jõgeva vald on üks nendest omavalitsustest, kus Isamaa võitis küll valimised, kuid jäi vallavanema kohast ilma. Isamaa ja valimisliit Ühiselt Tegus said valimistel mõlemad kaheksa mandaati, kuid Isamaa kogus 114 häält valimisliidust rohkem.

"Valimisprotsess on kaheetapiline. Esimene etapp on see, kus kõik hoolega ennast promovad. Teine etapp on see, kui algavad sobivate partneritega läbirääkimised. Ja see on võib-olla kõige olulisem, sest seal alati ei loe mitte mandaatide arv, vaid oskus hästi läbi rääkida. Ja tõenäoliselt see teine etapp meil ei õnnestunud nii nagu oleks pidanud õnnestuma. Me jäime opositsiooni. Järelikult läbirääkimised ei olnud kõige edukamad," ütles Jõgeva vallavolikogu esimees, Isamaasse kuuluv Viktor Svjatõšev.

Jõgeva vallavolikogu aseesimees, keskerakondlane Peep Põdder ütles, et Keskerakonna esimene valik oli ikkagi praegune koalitsioonipartner Isamaa, ent kahjuks ei õnnestunud leida kolmandat koalitsiooni osapoolt.

Isamaa ja Keskerakonnaga koalitsioonikõnelustele tulnud valimisliiduga Omad Inimesed ei saadud kokkuleppele abivallavanemate ja volikogu esimehe kohtade jagamisel.

Isamaa asemel hakkas koalitsiooni moodustama aga sama palju mandaate saanud valimisliit Ühiselt Tegus, kuhu kuuluvad ka paljud endised reformierakondlased. Nende peamine nõudmine oli, et vallajuht peab tulema väljast ja konkursi korras.

Valimisliidu esinumber Rainis Poll ütles, et Isamaaga ei klappinud arusaamad juhtimise osas. "Siis toimusidki läbirääkimised teiste erinevate osapoolte vahel. Ja selline tulemus täna tuli. Kui on meil apoliitiline juhtimine, siis seda jooksmist ja manipulatsiooni oleks vähem. See ongi meie eesmärk, sest vald jõuaks stabiilsuseni," sõnas Poll.

Kõnelustel on kokku lepitud kohtade jaotus. Nüüd on plaan edasi minna investeeringute järjekorra paika seadmisega. Jõgeva haigla juht Põdder toob oluliste investeeringutena välja Jõgeva teenusmaja ehitamise, Mustveele suunduva tee silla ja koolistaadionite renoveerimised ning kergliiklusteede ehitamised. Kõnelustega soovitakse ühele poole saada kolme nädala jooksul.

Kokkuleppe kohaselt läheb volikogu esimehe koht Keskerakonnale, aseesimehe koht EKRE-le, vallavanema ja ühe abivallavanema koht Ühiselt Tegus, ja teise abivallvanema koht Keskerakonnale.