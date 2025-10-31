Laupäev algab kerge vihmasajuga

Laupäev algab väikese vihmasajuga ning päeva jooksul on oodata pilves selgimiste ja vähese vihmaga ilma.

Saabuv öö tuleb pilves ja üksikute selgimistega. Kohati sajab vähest vihma ja mitmel pool udutab. Puhub nõrk läänekaare tuul ja sooja on 1 kuni 9 kraadi.

Ka hommikul sajab kohati vihma ja mitmel pool on veel udu. Läänekaare tuul puhub 1 kuni 7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb vahemikku 3 kuni 9 kraadi.

Päev on pilves selgimistega, kohati sajab vähest vihma ja ennelõunal on veel mõnel pool udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis, õhtul kagutuul saartel ja Liivi lahe ümbruses tugevneb, puhudes iiliti 11 meetrit sekundis. Ja sooja on kuni 10 kraadi.