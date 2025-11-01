Ukraina saatis Pokrovskisse eriväelased

Ukraina saatis selle nädala alguses eriväed Pokrovski linna idaosas asuvatessse lahinguväljadele, teatasid kaks Ukraina sõjaväeallikat reedel.

Erioperatsioon näitab, kuidas Ukraina võitleb olukorra stabiliseerimise eest strateegiliselt olulises linnas, vahendas Reuters. Kümned Vene väed tungisid sel kuul linna perimeetrisse.

Ukraina eriväed maandusid paar päeva tagasi Black Hawki helikopteriga operatsioonis, mida raskendas Venemaa droonide tegevus, ütles 7. kiirreageerimiskorpuse allikas Reutersile.

Operatsiooni juhtis sõjaväe luureülem Kõrõlo Budanov ja väed suundusid linna piirkondadesse, mida Moskva peab Ukraina varustusliinide jaoks elutähtsaks, ütles teine ​​allikas.

Reutersi nähtud videos oli näha vähemalt kümmet sõjaväelast helikopterist põllul maha tulemas. Uudisteagentuur ei saanud video filmimise kohta ega kuupäeva kinnitada.

Pokrovski, olulise maantee- ja raudteesõlme, vallutamine Venemaa poolt võib võimaldada edasist edasiliikumist Donetski oblastisse, mida Venemaa tahab täielikult okupeerida. Moskva sõjavägi on Pokrovski suunas liikunud juba üle aasta.