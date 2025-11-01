Soome linn Oulu ehitab nutihaiglat

Oulus on valmis saanud ja käiku lastud maailma nutikaima haigla esimene järk. Tulevikuhaiglaks nimetatavas Oulu ülikooli haiglas kasutatakse uusimat tehnoloogiat ning haigla on algusest peale valmis ehitatud arstide ja patsientide nõudmisi silmas pidades.

Ekspertide sõnul aitab pea Eesti suurust ala teenindav haigla nii patsientide rahulolu tõsta kui ka tagada riigile suur kokkuhoid.

"See on hästi planeeritud ja töötajaid on kuulda võetud ja eri haiglate kogemusi arvesse võetud. Olen varem töötanud väga vanades ruumides, vana sünnitusosakonna ruumides, seejärel veidi uuemates, ja nüüd siis siin," rääkis Oulu Ülikooli haigla ämmaemand Anne Vaakainen.

Ka Oulu ülikooli teenusedisaineri Teemu Kemilä sõnul algab tulevikuhaigla just töötajaskonna soovide ja ootuste arvessevõtmisest.

"Kõigepealt on planeeritud haigla tegevused, alles seejärel ruumid. Seda tehti koos meie haigla töötajatega. Viisime läbi üle 500 ajurünnaku, milles osales umbes 600 meie töötajat. Nii oleme saanud meie raudvaralt parimad teadmised, mis eesliinil just juhtub ja kuidas protsessid sujuvad," sõnas Kemilä.

Haiglas on näiteks privaatne, viienda põlvkonna mobiilsidevõrk, millega antakse näiteks arstidele mobiilirakenduse kaudu operatiivselt edasi iga patsiendi ravimivajadus, seda pole vaja eraldi arvutist vaatamas käia.

Eripärane on ka vana ja uue tehnoloogia oskuslik ühendamine, näiteks tegutseb haigla apteegis robot, mis arsti ja farmatseudi käsul valib välja ja ka pakendab just konkreetsele patsiendile vajalikud ravimid ning saadab need pneumopostiga vajalikku osakonda. Pneumopost on väga vana leiutis, mis haiglates kasutusel olnud juba aastakümneid, ent Oulus on see ühendatud uusima robotitehnoloogiaga.

Kemilä sõnul tähendab tõik, et haigla on ehitatud selle töötajate näpunäidete järgi, ka seda, et loobutud on kõigist mittevajalikest ruumidest ja ka liigsest luksusest, mis andis nii haigla ehitamisel kui ka käigushoidmisel riigikassale suurt kokkuhoidu.

"Kogu meie uuendamisprojekti ehituskulud on 19 miljonit eurot ja sellega me ehitame 200 tuhat ruutmeetrit uut haiglat, mis annab tööd kuuele ja poolele tuhandele inimesele," sõnas Kemilä.

Haiglatöötajate suurimad rõõmud on ka uues ja nutikas haiglas siiski seotud patsientide käekäiguga, ütles ämmaemand Anne Vaakainen.

"Need on ikka sünnitamisega seotud ja selle sünnihetkega, kui saame ja võime olla juures sellises olukorras," lausus Vaakainen.