Berliini lennujaam peatas kahtlase drooni tõttu reedel ajutiselt töö

Lennujaama pressiesindaja ütles Saksamaa pressiagentuurile DPA, et lennujaam taastas laupäeval tavapärase töö ning edasisi häireid ei ole esinenud

Lennutegevus oli reede õhtul peatatud ligi kaheks tunniks. Mitmed lennud suunati ümber. "Ohutus on esmatähtis," ütles lennujaama esindaja juhtunut kommenteerides.

Brandenburgi politsei teatas õhtul, et tunnistaja nägi drooni lennujaama läheduses umbes kell 20.00. Vihje peale märkas drooni ka patrullauto meeskond, ütles Potsdami politsei esindaja. Õhusõidukit ei õnnestunud enam leida.

Politsei teatel kasutati juhtumi tõttu ka politseihelikopterit. Pärast teist drooni nägemise teadet kaasati juhtumisse ka föderaalne lennundusamet, ütles Lõuna-Brandenburgi politseijuhtkonna esindaja.

Lennuplaani järgi suunati ümber lennud Stockholmist, Antalyast ja Helsingist. Londoni–Berliini lend suunati Hamburgi, teatas DPA.

Hilinemiste kompenseerimiseks lubati lennukitel erandkorras õhku tõusta kuni kella kaheni öösel ja maanduda kogu öö vältel. Seda võimalust kasutas viis väljuvat lendu. Maapealne tegevus seevastu ei olnud mõjutatud. Politsei kasutas olukorra tõttu ka helikopterit.

Oktoobri alguses häirisid tundmatut päritolu droonid ka Saksamaa teise suurima lennujaama, Müncheni lennujaama, tööd. Selliste droonijuhtumite arv on kasvamas – ainuüksi 2025. aasta augusti lõpuks oli registreeritud 144 droonidest põhjustatud häiret. Eelmise aasta samal perioodil oli neid kogu riigis 113 ja 2023. aastal 99.

Saksamaa lennujaamade liit (ADV) nõudis reede õhtul, et valitsus parandaks droonide vastast kaitset. Berliini peamise lennujaama mitmetunnine sulgemine oli liidu tegevjuhi Ralph Beiseli sõnul "äratuskell julgeolekupoliitikale".

"Kui õhkutõusud ja maandumised peatatakse ning arvukad lennukid tuleb suunata teistesse lennujaamadesse, ei seisa mitte ainult õhuliiklus – kannatab ka reisijate usaldus lennuohutuse vastu," ütles Beisel. "Poliitikud ei tohi lennujaamu maha jätta. Droonide tuvastamine ja tõrje on riigi suveräänne vastutus ning seda tuleb käsitleda terviklikult ja järjepidevalt."

Eriti lennujaamade ümbruses kujutavad õhus olevad droonid endast tõsist ohutusriski. Selliste juhtumite arv on aasta-aastalt kasvanud – ka Berliini lennujaamas. Saksamaa Lennuliikluse Teenistus (DFS) on tänavu seal registreerinud viis droonide poolt põhjustatud häiret. Eelmisel aastal oli neid 20 ja 2023. aastal üle 15.

Saksamaal on droonide lennutamine lennujaamade ümbruses 1,5 kilomeetri raadiuses keelatud, kuna need võivad ohustada õhkutõuse ja maandumisi. Selline tegevus võib kvalifitseeruda ohtlikuks sekkumiseks õhuliiklusesse.