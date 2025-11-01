X!

Soomes hukkus kaubikuplahvatuses kaks inimest

Välismaa
Foto on illustreeriv. Soome politsei
Foto on illustreeriv. Soome politsei Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Välismaa

Soomes Joroinenis asuva hotell Joronjälki hoovis plahvatas kaubik, hukkus kaks inimest, vahendas Yle.

Politsei teatel plahvatas hotelli Joronjälki hoovis keskpäeval kaubik, mille tagajärjel hukkusid kaks inimest.

Hotelli omanik Auvo Puurtinen ütles Ylele, et ta ei viibinud sündmuskohal, kui kaubik plahvatas. Puurtineni sõnul kuulus kaubik töölistele, kes olid hotelli külalised ja jäid pärast omaniku lahkumist auto kõrvale suitsetama.

Politsei ei avaldanud esialgu täpsemat teavet hukkunute ega nende võimalikku seotuse kohta plahvatusega.

"Meil ei ole hukkunute kohta veel kindlat teavet, kuid neid ei ole rohkem kui kaks," ütles Ida-Soome politseiosakonna komissar Toni Reinikainen laupäeva õhtul Ylele. "Me ei saa praegu välistada ega kinnitada kuriteo võimalust," lisas ta.

Reinikaineni sõnul on ebatõenäoline, et keegi teine oleks saanud tõsiselt vigastada, kuigi mõni inimene võis sisse hingata suitsu.

Politsei on hotelli ümbruse sulgenud ning Reinikaineni sõnul jääb ala tõenäoliselt suletuks kogu ööks. Hotelli ei lubata praegu kedagi sisse.

Uurimise tõttu on hotell evakueeritud. Uurimine jätkub hommikul ning Reinikainen ei osanud öelda, millal hotell uuesti avatakse.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Yle

