Soomes hukkus kaubikuplahvatuses kaks inimest

Politsei teatel plahvatas hotelli Joronjälki hoovis keskpäeval kaubik, mille tagajärjel hukkusid kaks inimest.

Hotelli omanik Auvo Puurtinen ütles Ylele, et ta ei viibinud sündmuskohal, kui kaubik plahvatas. Puurtineni sõnul kuulus kaubik töölistele, kes olid hotelli külalised ja jäid pärast omaniku lahkumist auto kõrvale suitsetama.

Politsei ei avaldanud esialgu täpsemat teavet hukkunute ega nende võimalikku seotuse kohta plahvatusega.

"Meil ei ole hukkunute kohta veel kindlat teavet, kuid neid ei ole rohkem kui kaks," ütles Ida-Soome politseiosakonna komissar Toni Reinikainen laupäeva õhtul Ylele. "Me ei saa praegu välistada ega kinnitada kuriteo võimalust," lisas ta.

Reinikaineni sõnul on ebatõenäoline, et keegi teine oleks saanud tõsiselt vigastada, kuigi mõni inimene võis sisse hingata suitsu.

Politsei on hotelli ümbruse sulgenud ning Reinikaineni sõnul jääb ala tõenäoliselt suletuks kogu ööks. Hotelli ei lubata praegu kedagi sisse.

Uurimise tõttu on hotell evakueeritud. Uurimine jätkub hommikul ning Reinikainen ei osanud öelda, millal hotell uuesti avatakse.