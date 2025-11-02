Sõja 1348. päev:Ukraina teatas rünnakust Venemaa Krasnodari krais asuvale naftaterminalile

Oluline pühapäeval, 2. novembril kell 20.24:

- Ukraina ründas Krasnodari krais asuvat naftaterminali;

- DeepState: venelased liikusid taas Pokrovskis edasi;

- Zelenski: Ukraina sai Saksamaalt lubatud Patriot-süsteemid;

- Kremli teatel pole Putini ja Trumpi kohtumiseks mingit vajadust;

- Venemaa rünnakutes hukkus Ukrainas vähemalt 15 inimest;

- Venemaa öine rünnak Ukraina pihta;

- Ukrainas jäi elektrita ligi 60 000 inimest;

- Endine briti välisminister: Trump ei saa lubada Venemaa võitu, ent Euroopa kannab kulud;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 940 sõdurit;

- Vene rünnakutes Ukrainas hukkus kuus inimest.

Ukraina ründas Krasnodari krais asuvat naftaterminali

Vene Telegrami meediakanalite teatel ründas Ukraina sõjavägi 1. novembri hilisõhtul Venemaa Krasnodari krais Tuapse linnas asuvat naftaterminali laadimissilda. Samuti sai kahjustada naftatanker.

Mehitamata õhusõiduki killud kukkusid sadamas asuvale naftatankerile. Tankeri meeskond evakueeriti, kuid laeval puhkes tulekahju, teatas Krasnodari krai töörühm.

DeepState: venelased liikusid taas Pokrovskis edasi

Ukraina monitooringuprojekti DeepState analüütikud märkisid pühapäeval, et Vene okupandid on Donetski oblastis Pokrovski linnas taas edasi liikunud.

Eksperdid märkisid ka, et sissetungijad saavutasid edusamme Harkivi oblastis asuva Kamenka lähedal, mis asub Kupjanskist põhja pool.

Lisaks on Vene väeüksused analüütikute sõnul edasi liikunud Zaporižžja oblastis asuva Novohrihorjevka küla lähedale.

Varem teatas Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi, et Ukraina kaitseväe üksuseid ei ole Pokrovski piirkonnas piiramisrõngas. Ta märkis, et operatsioon Venemaa väeüksuste linnast välja tõrjumiseks käib.

Ukraina õhudessantvägede 7. kiirreageerimiskorpuse pressiteenistus teatas samuti varem kaitseväe edukast vastutegevusest. Nad märkisid, et Ukraina kaitsjad tõkestavad jätkuvalt Venemaa logistikat.

DeepState'i eksperdid rääkisid laupäeval, et Venemaa jätkab väe linna paigutamist. Samuti märkisid nad, et Venemaa on alustanud linna kohaloleku sisseseadmist, rajades vaatluspunkte ja positsioone droonijuhtidele.

Zelenski: Ukraina sai Saksamaalt lubatud Patriot-süsteemid

Saksamaa tarnis Ukrainale varem lubatud Patrioti õhutõrjesüsteemid, ütles pühapäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Me oleme tugevdanud Patriotidega Ukraina õhutõrjesüsteemi. Ma tänan Saksamaalt ja isiklikult kantsler Friedrich Merzi selle sammu eest kaitsmaks inimelusid Vene terrori eest. Me oleme juba mõnda aega kavandanud seda tugevdust oma õhukaitsesüsteemi ja nüüd on sõlmitud kokkulepped täidetud," lausus Zelenski.

Venemaa rünnakutes hukkus Ukrainas vähemalt 15 inimest

Vähemalt 15 tsiviilisikut sai surma ja 20 vigastada viimase ööpäevaga Venemaa rünnakutes, teatasid Ukraina ametnikud.

Ukraina õhuväe teatel ründas Venemaa Ukrainas kahe Iskander M ballistilise raketiga ja 79 rünnakudrooniga. Ukraina kaitsejõud suutsid alla lasta 67 drooni.

Kremli teatel pole Putini ja Trumpi kohtumiseks mingit vajadust

Venemaa presidendi ja USA presidendi Donald Trumpi kohtumiseks pole mingit vajadust, ütles pühapäeval Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

"Hüpoteetiliselt rääkides on (kohtumine) võimalik, aga praegu pole selle jaoks mingit vajadust. Vaja on vaevarikast tööd rahuleppe detailide asjus," lausus Peskov.

Trump ütles 21. oktoobril et tal pole mõtet Putiniga kohtuda, sest Venemaa keeldub peatama sõjategevust praegusel rindejoonel. Järgmisel päeval teatas Valge Maja uuest sanktsioonidest Venemaa kahe suure energiaettevõtte vastu.

Venemaa öine rünnak Ukraina pihta

Venemaa ründas laupäeva öösel vastu pühapäeva Ukrainat droonide ja rakettidega, rünnakute tagajärjel hukkus kuus inimest, sealhulgas kaks last, ning kümned tuhanded majapidamised jäid elektrita, teatasid ametnikud.

"Vene vägi ründas Dnipropetrovski ja Odessa oblastit. Hukkus kuus inimest, sealhulgas kaks last," teatas Ukraina peaprokuratuur Telegramis.

Samal ajal jättis Venemaa rünnak Zaporižžja oblastile ligi 58 000 majapidamist elektrita, ütles oblasti kuberner Ivan Fedorov.

Ukraina õhujõudude andmetel saatis Venemaa öö jooksul Ukraina pihta 223 mehitamata õhusõidukit, sealhulgas umbes 140 Shahed-tüüpi ründedrooni.

Ukraina õhukaitse tulistas alla 206 drooni. Väidetavalt jõudis oma sihtmärkideni seitsmes erinevas kohas 17 drooni.

Zaporižžja oblastis algatasid Venemaa väed kuberner Ivan Fedorovi teatel 496 rünnakut 14 asula vastu. Rünnakutes hukkus üks inimene ja sai vigastada kolm. Võimud said 31 teadet kahjustustest eramutele, korteritele, ärihoonele ja taristurajatistele.

Mõkolajivi oblastis ütles kuberner Vitali Kim, et Venemaa väed ründasid Mõkolajivit ballistilise rakettide, muu hulgas kobarlõhkepeaga Iskander-M raketiga. Rünnakus hukkus üks ja sai viga 15 inimest, sealhulgas laps. Kahjustada said bensiinijaam ja mitu sõidukit.

Hersoni oblastis algatasid Venemaa väed kuberner Oleksandr Prokudini sõnul drooni-, suurtüki- ja õhurünnakuid enam kui 20 asula, sealhulgas Hersoni vastu. Rünnakud olid suunatud elamupiirkondadele, kriitilisele ja sotsiaalstaristule, kahjustades kaheksat kortermaja ja 15 eramut.

Kaks inimest hukkus ja 22 sai vigastada.

Sumõ oblastis teatasid kohalikud ametnikud, et Venemaa rünnakutes sai vigastada seitse inimest. Venemaa väed korraldasid 31 asula vastu erinevate relvadega 82 rünnakut.

Tšernihivi oblastis ütles kuberner Vjatšeslav Tšauss, et Venemaa väed viisid piirkonnas läbi 23 rünnakut, milles sai vigastada üks tsiviilisik ning kahjustada tsiviil- ja kriitilise tähtsusega infrastruktuur.

Ukrainas jäi elektrita ligi 60 000 inimest

Venemaa öise rünnaku tagajärjel Zaporižžjale jäi Ukrainas elektrita ligi 60 000 inimest, vahendab Reuters.

Rünnakus sai vigastada kaks inimest ja pihta said ka mitmed hooned, ütles piirkonna kuberner Ivan Fedorov.

"Meeskonnad taastavad elektri niipea, kui julgeolekuolukord seda lubab," ütles Fedorov Telegramis.

Talve lähenedes on Venemaa suurendanud Ukraina elektrivõrgule suunatud raketi- ja droonirünnakuid, mis on põhjustanud elektrikatkestusi ja sundinud Kiievi avariimeeskondi kiirustama kahjude parandamise ja elektrikatkestuste ohjamisega.

Endine briti välisminister: Trump ei saa lubada Venemaa võitu, ent Euroopa kannab kulud

USA presidendi Donald Trumpi Ukraina-poliitika on viimasel ajal muutunud selgemaks: ta soovib, et Washington väldiks raha kulutamist Kiievi toetamisele, kusjuures Euroopa kannaks suurema osa finantskoormusest, kirjutab The Telegraph.

"Trumpi Ukraina-poliitika näib olevat omandanud mõned järjepidevad jooned: Ameerika ei luba Venemaal lihtsalt võita, kuid USA kongress ei pea Kiievile uusi mitme miljardi dollari suuruseid abipakette heaks kiitma," märgib ajaleht.

Trump eeldab, et Euroopa kannab lõviosa Ukraina toetamise kuludest ning Ameerika relvi "ei anta Kiievile kingituseks, vaid müüakse neile kommertstingimustel", kirjutab ajaleht.

Briti endine välisminister Jeremy Hunt ütles ajalehele: "Trump on mõistnud, et ta ei saa lubada Ukrainal kaotada, eriti seetõttu, et teda võidakse selles süüdistada."

Ta usub, et Trump ei loobu praegu oma osalusest Ukraina konflikti ega teiste globaalsete tülide lahendamises, kuna "ei saa olla presidenti, kes oleks rohkem kaasatud rahvusvahelistesse suhetesse".

USA riigipea avaldab eurooplastele maksimaalset survet, et nad Ukraina rahastamise lüngad täidaksid, ja arvestades, et Ukraina on Venemaa järel Euroopa suurim riik, "pole ebamõistlik eeldada, et Euroopa valitsused maksavad (Volodõmõr) Zelenski toetuse arve suurema osa", ütles Hunt.

Samal ajal, nagu The Telegraph märgib, näitavad Trumpi viimased Venemaa-vastased sanktsioonid, et ta on valmis suurendama Venemaale majanduslikku survet, tehes selles osas isegi rohkem kui eelmine president Joe Biden.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 940 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 143 670 (võrdlus eelmise päevaga +940);

- tankid 11 316 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 23 525 (+4);

- suurtükisüsteemid 34 162 (+25);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1534 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1235 (+0);

- lennukid 428 (+0);

- kopterid 346 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 77 052 (+348);

- tiibraketid 3917 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 66 290 (+121);

- eritehnika 3987 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.