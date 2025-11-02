X!

Ukraina teatas rünnakust Venemaa Krasnodari krais asuvale naftaterminalile

Välismaa
Kodutu koer rindelinnas Kostjantõnivkas.
Kodutu koer rindelinnas Kostjantõnivkas. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Välismaa

Ukraina teatas ööl vastu pühapäeva rünnakust Venemaa Krasnodari krais asuvale naftaterminalile. Ukrainas sai laupäeval Venemaa rünnakutes vähemalt neli tsiviilisikut surma ja 48 vigastada, vahendas Kyiv Independent.

Vene Telegrami meediakanalite teatel ründas Ukraina sõjavägi 1. novembri hilisõhtul Venemaa Krasnodari krais Tuapse linnas asuvat naftaterminali laadimissilda. Samuti sai kahjustada naftatanker.

Mehitamata õhusõiduki killud kukkusid sadamas asuvale naftatankerile. Tankeri meeskond evakueeriti, kuid laeval puhkes tulekahju, teatas Krasnodari krai töörühm.

Ukraina õhujõudude andmetel saatis Venemaa öö jooksul Ukraina pihta 223 mehitamata õhusõidukit, sealhulgas umbes 140 Shahed-tüüpi ründedrooni.

Ukraina õhukaitse tulistas alla 206 drooni. Väidetavalt jõudis oma sihtmärkideni seitsmes erinevas kohas 17 drooni.

Zaporižžja oblastis algatasid Venemaa väed kuberner Ivan Fedorovi teatel 496 rünnakut 14 asula vastu. Rünnakutes hukkus üks inimene ja sai vigastada kolm. Võimud said 31 teadet kahjustustest eramutele, korteritele, ärihoonele ja taristurajatistele.

Mõkolajivi oblastis ütles kuberner Vitali Kim, et Venemaa väed ründasid Mõkolajivit ballistilise rakettide, muu hulgas kobarlõhkepeaga Iskander-M raketiga. Rünnakus hukkus üks ja sai viga 15 inimest, sealhulgas laps. Kahjustada said bensiinijaam ja mitu sõidukit.

Hersoni oblastis algatasid Venemaa väed kuberner Oleksandr Prokudini sõnul drooni-, suurtüki- ja õhurünnakuid enam kui 20 asula, sealhulgas Hersoni vastu. Rünnakud olid suunatud elamupiirkondadele, kriitilisele ja sotsiaalstaristule, kahjustades kaheksat kortermaja ja 15 eramut.

Kaks inimest hukkus ja 22 sai vigastada.

Sumõ oblastis teatasid kohalikud ametnikud, et Venemaa rünnakutes sai vigastada seitse inimest. Venemaa väed korraldasid 31 asula vastu erinevate relvadega 82 rünnakut.

Tšernihivi oblastis ütles kuberner Vjatšeslav Tšauss, et Venemaa väed viisid piirkonnas läbi 23 rünnakut, milles sai vigastada üks tsiviilisik ning kahjustada tsiviil- ja kriitilise tähtsusega infrastruktuur.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS, BBC, The Kyiv Independent

Samal teemal

kultuurirännak

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:38

Salah aitas Liverpooli tagasi võidulainele

08:14

Ühendkuningriigi rongipussitamises sai 10 inimest haavata

08:10

Teatekrossis krooniti Eesti meistriks CFC mehed ja Pelotoni naised

07:48

Koomik Ismo tutvustab EISA uues kampaanias Eestit soomlastele

06:36

Ukraina teatas rünnakust Venemaa Krasnodari krais asuvale naftaterminalile

00:03

Võimas Eesti rekord tõstis Selevko Kanada GP-l lühikavaga kõrgesse mängu

01.11

Tartus selgusid Eesti meistrid kulturismis ja fitnessis

01.11

Sõja 1347. päev: Ukraina saatis Pokrovskisse eriväelased Uuendatud

01.11

Rattur võitis EM-il ka neljanda medali

01.11

ETV spordisaade, 1. november

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.11

Sõja 1347. päev: Ukraina saatis Pokrovskisse eriväelased Uuendatud

01.11

Trump ei andnud Orbanile erandit Vene nafta ostmiseks

01.11

Lääneranna valla uus võim võib pöörata koolide kohta tehtud otsused tagasi

31.10

Taro Nõo juhtumist: kas õigussüsteem tegi piisavalt, et seda ära hoida?

01.11

Kõlvart vihjas, et Tallinna linnapea koht võib minna ka Isamaale

31.10

Kõik Eesti Laul 2026 finalistid on ​teada

01.11

Arstiks õppinud Toivo Tänavsuu: hetkel on mu töökoormus liiga suur

01.11

Michal kritiseeris Läti kava lahkuda Istanbuli konventsioonist

01.11

Annela Anger-Kraavi: kliimamuutusi käsitletakse liialt ideoloogia põhjal, et kõik lõpeb kohe

01.11

Soomes hukkus kaubikuplahvatuses kaks inimest

ilmateade

loe: sport

08:38

Salah aitas Liverpooli tagasi võidulainele

08:10

Teatekrossis krooniti Eesti meistriks CFC mehed ja Pelotoni naised

00:03

Võimas Eesti rekord tõstis Selevko Kanada GP-l lühikavaga kõrgesse mängu

01.11

Tartus selgusid Eesti meistrid kulturismis ja fitnessis

loe: kultuur

01.11

Erik Sakkov: Pantokraatorit pole kunagi raha pärast tehtud

01.11

Merle Jääger: Florence Foster Jenkinsil olid olemas kõrged noodid, aga mul on madalaid kõvasti

01.11

Draamateatri meesterätsep: tegelikult olen meeste ihuilu insener

01.11

Arvustus. Hingates ja küünitades saatuse vihmaste katuste poole

loe: eeter

01.11

Merle Jääger: Florence Foster Jenkinsil olid olemas kõrged noodid, aga mul on madalaid kõvasti

01.11

Draamateatri meesterätsep: tegelikult olen meeste ihuilu insener

01.11

Arstiks õppinud Toivo Tänavsuu: hetkel on mu töökoormus liiga suur

01.11

Olav Ehala sai fännikirja Inglismaalt: 15-aastane tüdruk oli käsitsi kirjutanud

Raadiouudised

01.11

Soome linn Oulu ehitab nutihaiglat

01.11

Kanepis taastati ainulaadne kellatorn

01.11

Päevakaja (01.11.2025 18:00:00)

31.10

Päevakaja (31.10.2025 18:00:00)

31.10

Raadiouudised (31.10.2025 15:00:00)

31.10

Tuleval aastal jõustub uute hoonete varjendinõue

31.10

Laupäeval sajab kohati vähest vihma

31.10

Raadiouudised (31.10.2025 12:00:00)

31.10

Hispaania peaminister andis senatis aru partei rahaasjadest

31.10

Polli aiandusuuringute keskus avas uued kasvuhooned

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo