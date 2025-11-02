Ukraina teatas rünnakust Venemaa Krasnodari krais asuvale naftaterminalile

Vene Telegrami meediakanalite teatel ründas Ukraina sõjavägi 1. novembri hilisõhtul Venemaa Krasnodari krais Tuapse linnas asuvat naftaterminali laadimissilda. Samuti sai kahjustada naftatanker.

Mehitamata õhusõiduki killud kukkusid sadamas asuvale naftatankerile. Tankeri meeskond evakueeriti, kuid laeval puhkes tulekahju, teatas Krasnodari krai töörühm.

Ukraina õhujõudude andmetel saatis Venemaa öö jooksul Ukraina pihta 223 mehitamata õhusõidukit, sealhulgas umbes 140 Shahed-tüüpi ründedrooni.

Ukraina õhukaitse tulistas alla 206 drooni. Väidetavalt jõudis oma sihtmärkideni seitsmes erinevas kohas 17 drooni.

Zaporižžja oblastis algatasid Venemaa väed kuberner Ivan Fedorovi teatel 496 rünnakut 14 asula vastu. Rünnakutes hukkus üks inimene ja sai vigastada kolm. Võimud said 31 teadet kahjustustest eramutele, korteritele, ärihoonele ja taristurajatistele.

Mõkolajivi oblastis ütles kuberner Vitali Kim, et Venemaa väed ründasid Mõkolajivit ballistilise rakettide, muu hulgas kobarlõhkepeaga Iskander-M raketiga. Rünnakus hukkus üks ja sai viga 15 inimest, sealhulgas laps. Kahjustada said bensiinijaam ja mitu sõidukit.

Hersoni oblastis algatasid Venemaa väed kuberner Oleksandr Prokudini sõnul drooni-, suurtüki- ja õhurünnakuid enam kui 20 asula, sealhulgas Hersoni vastu. Rünnakud olid suunatud elamupiirkondadele, kriitilisele ja sotsiaalstaristule, kahjustades kaheksat kortermaja ja 15 eramut.

Kaks inimest hukkus ja 22 sai vigastada.

Sumõ oblastis teatasid kohalikud ametnikud, et Venemaa rünnakutes sai vigastada seitse inimest. Venemaa väed korraldasid 31 asula vastu erinevate relvadega 82 rünnakut.

Tšernihivi oblastis ütles kuberner Vjatšeslav Tšauss, et Venemaa väed viisid piirkonnas läbi 23 rünnakut, milles sai vigastada üks tsiviilisik ning kahjustada tsiviil- ja kriitilise tähtsusega infrastruktuur.