"Ukraina stuudios" kell 18.45 mereväekapten Peeter Ivask ja Tõnu Mertsina

Venelaste surve rinnetel on kasvanud ja Ukraina kaitsjate jaoks hakkab olukord kriitiliseks muutuma nii Pokrovskis kui ka Kupjanskis. Mis on selle põhjused ja kui kaua suudavad ukrainlased neid linnu veel hoida, seda selgitab peastaabi ülema asetäitja mereväekapten Peeter Ivask.

Venemaa on samas silmitsi kasvava inflatsiooni, vähenevate eksporditulude, süveneva tööjõupuuduse ja kõrgete intressimääradega. USA ja Euroopa Liidu uued sanktsioonid mõjuvad ja riigi keskpank hoiatab riskide kuhjumise eest. Venemaa majanduse olukorda selgitab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Saatejuht on Reimo Sildvee.