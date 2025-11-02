X!

"Ukraina stuudios" kell 18.45 mereväekapten Peeter Ivask ja Tõnu Mertsina

Eesti
Eesti

Sel pühapäeval on "Ukraina stuudios" külalisteks mereväekapten Peeter Ivask ja Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Venelaste surve rinnetel on kasvanud ja Ukraina kaitsjate jaoks hakkab olukord kriitiliseks muutuma nii Pokrovskis kui ka Kupjanskis. Mis on selle põhjused ja kui kaua suudavad ukrainlased neid linnu veel hoida, seda selgitab peastaabi ülema asetäitja mereväekapten Peeter Ivask.

Venemaa on samas silmitsi kasvava inflatsiooni, vähenevate eksporditulude, süveneva tööjõupuuduse ja kõrgete intressimääradega. USA ja Euroopa Liidu uued sanktsioonid mõjuvad ja riigi keskpank hoiatab riskide kuhjumise eest. Venemaa majanduse olukorda selgitab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Saatejuht on Reimo Sildvee.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

kultuurirännak

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:18

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Merle Palmistele

15:13

Uues raamatusarjas tuuakse tuntud Eesti inimesed lastele mõistetavasse keelde

15:09

"Ukraina stuudios" kell 18.45 mereväekapten Peeter Ivask ja Tõnu Mertsina

15:02

Saaliliiga kolmas voor tõi rõõmu külalismeeskondadele

15:01

Inglismaa kõrgliiga punane latern vallandas peatreeneri

14:35

EKRE soovib volikogu avaldusega e-valimiste kaotamist Uuendatud

14:30

Iraan lubab tuumarajatised senisest tugevamana üles ehitada

14:19

Väsimatu Vardy sahistas Juventuse võrku

14:19

Ukraina teatas rünnakust Venemaa Krasnodari krais asuvale naftaterminalile Uuendatud

13:40

VAATA OTSE | Kas Trans lööb Levadia tiitliunistuse kildudeks? Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.11

Sõja 1347. päev: Ukraina saatis Pokrovskisse eriväelased Uuendatud

01.11

Trump ei andnud Orbanile erandit Vene nafta ostmiseks

14:19

Ukraina teatas rünnakust Venemaa Krasnodari krais asuvale naftaterminalile Uuendatud

01.11

Arstiks õppinud Toivo Tänavsuu: hetkel on mu töökoormus liiga suur

01.11

Kõlvart vihjas, et Tallinna linnapea koht võib minna ka Isamaale

01.11

Soomes hukkus kaubikuplahvatuses kaks inimest

07:48

Koomik Ismo tutvustab EISA uues kampaanias Eestit soomlastele

08:14

Ühendkuningriigi rongipussitamises sai 10 inimest haavata

09:57

Parvlaev Piret piirab novembris pardale võetavate reisijate arvu

01.11

Lääneranna valla uus võim võib pöörata koolide kohta tehtud otsused tagasi

ilmateade

loe: sport

15:02

Saaliliiga kolmas voor tõi rõõmu külalismeeskondadele

15:01

Inglismaa kõrgliiga punane latern vallandas peatreeneri

14:19

Väsimatu Vardy sahistas Juventuse võrku

13:40

VAATA OTSE | Kas Trans lööb Levadia tiitliunistuse kildudeks? Uuendatud

loe: kultuur

15:13

Uues raamatusarjas tuuakse tuntud Eesti inimesed lastele mõistetavasse keelde

13:34

Arvustus. Lanthimose "Bugonia" tuleb vastu laiemate rahvahulkade ootustele

10:07

Arvustus. Maasikad õitsevad järgmise katastroofini

09:00

Ken Saan: kõik Eesti telekanalid võiks kolmeks päevaks välja lülitada

loe: eeter

15:18

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Merle Palmistele

10:54

Maiken WAF laulukooli 20. sünnipäeva kontserdist: see tuleb nagu laulupidu

10:28

Ramo Teder Puuluubi Ameerika tuurist: pea igal kontserdil oli Eurovisiooni fänne

09:10

"Klassikatähed" kohtuvad finaali eel klounide ja karatega

Raadiouudised

01.11

Päevakaja (01.11.2025 18:00:00)

01.11

Soome linn Oulu ehitab nutihaiglat

01.11

Kanepis taastati ainulaadne kellatorn

31.10

Päevakaja (31.10.2025 18:00:00)

31.10

Raadiouudised (31.10.2025 15:00:00)

31.10

Tuleval aastal jõustub uute hoonete varjendinõue

31.10

Laupäeval sajab kohati vähest vihma

31.10

Raadiouudised (31.10.2025 12:00:00)

31.10

Hispaania peaminister andis senatis aru partei rahaasjadest

31.10

Polli aiandusuuringute keskus avas uued kasvuhooned

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo