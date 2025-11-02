Ilm on ka algaval nädalal mõõdukalt soe

Esmaspäeval jõuab pärast keskööd lõuna poolt mandrile uus sajuala ja levib edasi põhja-kirde suunas. Keskpäeva paiku sajuala eemaldub ja vihmasabinaid on üksikutes kohtades. Lääne poolt alates esineb pilvede vahel ka selgimisi. Õhk on mõõdukalt soe.

Öö vastu esmaspäeva on Eestis peamiselt pilves. Kohati sajab vähest vihma ja mitmel pool on udu. Pärast keskööd jõuab lõuna poolt mandrile uus sajuala ja levib põhja-kirde suunas. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, öö hakul rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 5 kuni 10 kraadi.

Hommik on enamasti pilves. Ida-Eestis on ilm üsna vihmane, mujal sajab vähest vihma vaid üksikutes kohtades. Tekkinud udu püsib. Puhub lõuna- ja edelatuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 6 kuni 10 kraadi.

Keskpäevaks peaks udu hajuma ja tihedam sajuala eemaldub Ida-Eesti kohalt Venemaale, lääne poolt alates on selgimisi. Vihmasabinaid on üksikutes kohtades. Puhub edela- ja läänetuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 7 kuni 11 kraadi.

Teisipäeva öösel ja ennelõunal on üksikuid vihmasabinaid, pärastlõunal jõuab merelt sajuala ja levib Lääne-Eestist ida suunas. Öösel on sooja 3 kuni 7, rannikul kuni 10 kraadi, päeval on sooja 7 kuni 12 kraadi.

Kolmapäeva öö on mitmel pool vihmane, päeval on sadu harvem. Öösel on sooja 6 kuni 11, päeval 9 kuni 12 kraadi. Sügisvihmaga ja mõõdukalt soojad tulevad ka neljapäev ja reede.