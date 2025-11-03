Oluline esmaspäeval, 3. novembril kell 5.40:

- Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast;

- Zelenski: Ukraina sai täiendavad raketitõrjesüsteemid Patriot.

Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast

Venemaal Saratovis süttis ööl vastu esmaspäeva võimaliku Ukraina droonirünnaku tagajärjel naftatöötlemistehas, vahendas Ukrainska Pravda.

Sotsiaalmeedias avaldatud videotel on näha tulekahjusid naftarafineerimistehase territooriumil.

️Saratov oil refinery with a capacity of 7mln tons of oil per year is one under drone attack right now. Video by @Exilenova_plus pic.twitter.com/GdndJgeAY3 — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) November 2, 2025

Ukraina ründas Saratovi tehast ka 16. septembril, tehas suudab aastas töödelda ligi viis miljonit tonni toornaftat.

Zelenski: Ukraina sai täiendavad raketitõrjesüsteemid Patriot

Ukraina sai Saksamaa rahastatud täiendavad raketitõrjesüsteemid Patriot, teatas president Volodõmõr Zelenski pühapäeva õhtul traditsioonilises videopöördumises.

"Täna võime öelda, et meie õhukaitse jaoks on hea tulemus - Ukrainal on nüüd rohkem Patriote. Tahan tänada kantsler Merzi, tänada Saksamaad ja kõiki, kes on aidanud: meie kokkulepped - need on täidetud," ütles Zelenski.

"Ukrainas on nüüd rohkem Patriote ja me paneme need tööle. Loomulikult vajame kogu meie riigi territooriumi jaoks rohkem süsteeme, et katta võtmetähtsusega taristuobjekte ja linnu, ning me jätkame tööd selle saavutamiseks," märkis Zelenski.

President rõhutas mitmest komponendist koosneva õhutõrjesüsteemi vajalikkust.

"See hõlmab meie õhujõude ja selles küsimuses on nii (Rootsi) Gripenite kui ka Prantsuse lennukite osas otsus olemas. Töötame F-16 kallal. Samuti õhutõrjesüsteemid ja nende raketid, mobiilsete tulerühmade arendamine ja loomulikult on praegu prioriteediks püüdurdroonid," ütles Zelenski.